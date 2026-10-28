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Putin: en la actualidad, la soberanía estatal no es posible sin la soberanía digital
Putin: en la actualidad, la soberanía estatal no es posible sin la soberanía digital
Sputnik Mundo
La soberanía plena es imposible sin la soberanía en el ámbito digital, afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mientras visitaba una exposición dedicada... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T13:27+0000
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"Si no hay soberanía plena en el ámbito de la información, no hay soberanía. En el mundo actual, eso es imposible", afirmó el mandatario ruso durante su visita a una exposición en el marco del Foro Económico y Humanitario Rusia-África.Anteriormente Vladímir Putin intervino en la sesión plenaria del Foro Económico y Humanitario Rusia-África. El mandatario evaluó el estado de las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y los países africanos. Asimismo, prestó especial atención al desarrollo soberano y en condiciones de igualdad, así como al acceso justo de los Estados africanos a los recursos, los fertilizantes y las tecnologías modernas.La cumbre reunió a representantes de 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.
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Putin: en la actualidad, la soberanía estatal no es posible sin la soberanía digital
13:27 GMT 28.10.2026 (actualizado: 13:31 GMT 28.10.2026)
Noticia en desarrollo
La soberanía plena es imposible sin la soberanía en el ámbito digital, afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mientras visitaba una exposición dedicada a las soluciones rusas más avanzadas en ámbitos clave de la economía y la sociedad, a la que invitó a los líderes de los países africanos.
"Si no hay soberanía plena en el ámbito de la información, no hay soberanía. En el mundo actual, eso es imposible", afirmó el mandatario ruso durante su visita a una exposición en el marco del Foro Económico y Humanitario Rusia-África.
Anteriormente Vladímir Putin intervino
en la sesión plenaria del Foro Económico y Humanitario Rusia-África. El mandatario evaluó el estado de las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y los países africanos. Asimismo, prestó especial atención al desarrollo soberano y en condiciones de igualdad, así como al acceso justo de los Estados africanos a los recursos, los fertilizantes y las tecnologías modernas.
La cumbre
reunió a representantes de 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.