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Organizaciones de Argentina piden que una fiscalía especial investigue la criptomoneda promovida por Milei
Organizaciones de Argentina piden que una fiscalía especial investigue la criptomoneda promovida por Milei
Sputnik Mundo
Dos organizaciones argentinas solicitaron que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para investigar sobre la criptomoneda $Libra... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T13:56+0000
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La PIA es una dependencia especializada de la Procuración General de la Nación dedicada a investigar irregularidades vinculadas con la función pública.El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que intervinieron en la causa como "amigos del tribunal", cuestionaron la actuación del fiscal Eduardo Taiano, que apoyó el sobreseimiento del presidente, decisión que adoptó el 23 de octubre el juez federal a cargo de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, ya "que no había elementos suficientes para avanzar en una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública".Según advirtió el director de Cipce, el sobreseimiento constituye una decisión "prematura" que "no contempla adecuadamente la relevancia del rol" que tuvieron el presidente argentino y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales, lo que provocó un fuerte aumento de su cotización. Sin embargo, horas después, los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que hizo desplomar el valor de la moneda.Ante la caída, Milei eliminó la publicación y sostuvo que no estaba interiorizado en el proyecto. En Estados Unidos también se presentó una demanda colectiva, que reunió a más de 200 damnificados, pero fue desestimada el 1 de octubre.
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Organizaciones de Argentina piden que una fiscalía especial investigue la criptomoneda promovida por Milei
Dos organizaciones argentinas solicitaron que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para investigar sobre la criptomoneda $Libra, promocionada en 2025 por el presidente Javier Milei, quien fue sobreseído en la causa, informaron fuentes judiciales a Sputnik.
La PIA es una dependencia especializada de la Procuración General de la Nación dedicada a investigar irregularidades vinculadas con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que intervinieron en la causa como "amigos del tribunal", cuestionaron la actuación del fiscal Eduardo Taiano, que apoyó el sobreseimiento del presidente, decisión que adoptó el 23 de octubre el juez federal
a cargo de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, ya "que no había elementos suficientes para avanzar
en una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública".
Según advirtió el director de Cipce, el sobreseimiento constituye una decisión "prematura" que "no contempla adecuadamente la relevancia del rol" que tuvieron el presidente argentino y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales, lo que provocó un fuerte aumento de su cotización. Sin embargo, horas después, los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que hizo desplomar el valor de la moneda.
Ante la caída, Milei eliminó la publicación y sostuvo que no estaba interiorizado en el proyecto. En Estados Unidos también se presentó una demanda colectiva, que reunió a más de 200 damnificados, pero fue desestimada el 1 de octubre.