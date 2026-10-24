Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261024/un-triste-circo-mediatico-milei-celebra-sobreseimiento-del-caso-de-la-criptomoneda-libra-1175579161.html
"Un triste circo mediático": Milei celebra sobreseimiento del caso de la criptomoneda Libra
"Un triste circo mediático": Milei celebra sobreseimiento del caso de la criptomoneda Libra
Sputnik Mundo
Luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Javier Milei, a su hermana Karina y a 10 acusados más en la causa Libra, el... 24.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-24T04:22+0000
2026-10-24T04:22+0000
américa latina
sociedad
javier milei
criptomonedas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165393224_0:0:1392:782_1920x0_80_0_0_7d8d17c4bf38a8e0b0228939aa6512a9.jpg
"La Oficina del Presidente celebra la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 en el sobreseimiento del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, por la denominada Causa Libra, terminando con un triste circo mediático (...), en donde la investidura presidencial debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto", remarcó el mandatario en un comunicado.Previamente, Martínez de Giorgi concluyó que no había elementos suficientes para avanzar en una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, con lo que el caso fue archivado y doce personas fueron absueltas después de que Milei promociona en sus redes sociales una criptodivisa.
https://noticiaslatam.lat/20261021/javier-milei-acusa-a-pedro-sanchez-de-impresentable-dictador-1175545738.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165393224_0:0:1392:1044_1920x0_80_0_0_5b1cd1e7278c0a5bf4c9e04820cbbdd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, javier milei, criptomonedas
sociedad, javier milei, criptomonedas

"Un triste circo mediático": Milei celebra sobreseimiento del caso de la criptomoneda Libra

04:22 GMT 24.10.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de ArgentinaJavier Milei, presidente de Argentina
Javier Milei, presidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de Argentina
Síguenos en
Luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Javier Milei, a su hermana Karina y a 10 acusados más en la causa Libra, el presidente argentino acusó que el único objetivo del caso era dañar su imagen, "en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor". 
"La Oficina del Presidente celebra la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 en el sobreseimiento del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, por la denominada Causa Libra, terminando con un triste circo mediático (...), en donde la investidura presidencial debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto", remarcó el mandatario en un comunicado.
Milei acusa a Pedro Sánchez de dictador (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
América Latina
Javier Milei acusa a Pedro Sánchez de "impresentable dictador"
21 de octubre, 18:05 GMT
Previamente, Martínez de Giorgi concluyó que no había elementos suficientes para avanzar en una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, con lo que el caso fue archivado y doce personas fueron absueltas después de que Milei promociona en sus redes sociales una criptodivisa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала