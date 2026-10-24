"Un triste circo mediático": Milei celebra sobreseimiento del caso de la criptomoneda Libra

"La Oficina del Presidente celebra la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 en el sobreseimiento del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, por la denominada Causa Libra, terminando con un triste circo mediático (...), en donde la investidura presidencial debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto", remarcó el mandatario en un comunicado.Previamente, Martínez de Giorgi concluyó que no había elementos suficientes para avanzar en una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, con lo que el caso fue archivado y doce personas fueron absueltas después de que Milei promociona en sus redes sociales una criptodivisa.
Luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Javier Milei, a su hermana Karina y a 10 acusados más en la causa Libra, el presidente argentino acusó que el único objetivo del caso era dañar su imagen, "en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor".
"La Oficina del Presidente celebra la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 en el sobreseimiento del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, por la denominada Causa Libra, terminando con un triste circo mediático (...), en donde la investidura presidencial debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto", remarcó el mandatario en un comunicado.
Previamente, Martínez de Giorgi concluyó que no había elementos suficientes para avanzar en una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, con lo que el caso fue archivado y doce personas fueron absueltas después de que Milei promociona en sus redes sociales una criptodivisa.
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