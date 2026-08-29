¿Qué implica la designación récord de jueces en Argentina lograda por el Gobierno de Milei?

El presidente Javier Milei logró que el Senado argentino aprobara el nombramiento de 67 jueces propuestos por el Ejecutivo, llegando así a los 177 pliegos judiciales en lo que va de gestión y al récord histórico de designaciones en un solo año. En la nómina destacan los miembros del tribunal que revisará causas de presunta corrupción que involucran directamente al Gobierno y a su entorno más cercano.La Oficina del Presidente celebró la cifra en un comunicado oficial. "El Gobierno del presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales", señaló el texto. La designación responde, en parte, a una necesidad estructural: el Poder Judicial requería cubrir más de un 30% de los cargos, que permanecían vacantes al iniciar el año.Del total de pliegos tratados en el recinto, 66 se aprobaron por unanimidad, con el respaldo de todos los bloques políticos de la Cámara alta. La excepción fue el de Pablo Bertuzzi, que obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, con el rechazo puntual del peronismo (oposición), que igualmente acompañó el resto de las designaciones sin objeciones.La Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la que se incorporan Bertuzzi y Pablo Yadarola, tiene competencia para revisar en segunda instancia los fallos de los juzgados federales en causas de corrupción, delitos económicos y crimen organizado, uno de los fueros de mayor peso político del sistema judicial argentino.Entre los expedientes que llegan a esa instancia figura la causa LIBRA, que investiga a Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la promoción de una criptomoneda que se desplomó tras su lanzamiento, además de la causa que examina presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).A esa lista se suma la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre el exjefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni. Bertuzzi ya ejercía en la Cámara Federal por un traslado irregular dispuesto durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y debió concursar el cargo después de que la Corte Suprema ordenara regularizar esa designación.Yadarola, en tanto, proviene del fuero Penal Económico. Había sido investigado, junto al ministro de Justicia, por un viaje a Lago Escondido en compañía de empresarios, causa en la que ambos resultaron sobreseídos cuando el expediente pasó a los mismos tribunales federales.La negociación parlamentaria estuvo a cargo de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a quien la Oficina del Presidente atribuyó públicamente la construcción de los consensos con los bloques dialoguistas que permitieron reunir el quórum necesario para la sesión.El senador José Mayans, jefe del bloque peronista, cuestionó en el recinto la legitimidad del Poder Judicial y vinculó el debate con el próximo aniversario del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en 2022, aunque aclaró que su bancada acompañaría todas las designaciones salvo la de Bertuzzi, a quien rechazó de forma puntual por su historial en el tribunal.¿Necesidad institucional?Para el experto, sin embargo, la velocidad del proceso generó dudas: "Si bien es necesario cubrir las vacantes, cuando son tantas, hacerlo en poco tiempo genera como la sospecha de que en realidad se hizo un poco a las apuradas, sin el debido análisis que cada uno de los que participa en el proceso de selección tiene que hacer".Consultado por este medio, el analista político Pablo Cano consideró que "lo importante es la conformación de la justicia federal, que es la que trata delitos de corrupción. Ahí, el Gobierno logró, en la Cámara, designar jueces que considera más convenientes".Según el consultor, el fenómeno no debe leerse solo como una maniobra del Ejecutivo. "No es el Gobierno quien logra esto, es la propia esfera judicial la que, de alguna forma, siempre permea en cada Ejecutivo de turno", sostuvo.Un triunfo matizadoPara Cano, el aval a los pliegos se suma a una seguidilla de victorias legislativas, aunque relativizó su alcance real. "140 votos los consigue cualquier Gobierno que ande más o menos bien. Acá lo importante es que este oficialismo no atraviesa su mejor momento, y aun así lo consigue igual", precisó.El analista descartó que estas victorias reflejen una construcción de poder duradera. "No es músculo político en el sentido de construcción, sino es capacidad operativa del Gobierno nacional de juntar los votos que le faltan con los recursos que tiene", explicó. Apuntó, además, a los giros discrecionales hacia los gobernadores provinciales que acompañan. "Esto es siempre una negociación", destacó.
El Senado argentino aprobó el nombramiento de 67 jueces propuestos por Javier Milei, con lo que la gestión libertaria alcanzó el récord histórico de designaciones en un solo año. "El Gobierno puso gente propia a tutelar la mitad de las causas que pasan por el fuero federal", dijo a Sputnik un experto.
El presidente Javier Milei logró que el Senado argentino aprobara el nombramiento de 67 jueces propuestos por el Ejecutivo, llegando así a los 177 pliegos judiciales en lo que va de gestión y al récord histórico de designaciones en un solo año. En la nómina destacan los miembros del tribunal que revisará causas de presunta corrupción que involucran directamente al Gobierno y a su entorno más cercano.
La Oficina del Presidente celebró la cifra en un comunicado oficial. "El Gobierno del presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales", señaló el texto. La designación responde, en parte, a una necesidad estructural: el Poder Judicial requería cubrir más de un 30% de los cargos, que permanecían vacantes al iniciar el año.
Del total de pliegos tratados en el recinto, 66 se aprobaron por unanimidad, con el respaldo de todos los bloques políticos de la Cámara alta. La excepción fue el de Pablo Bertuzzi, que obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, con el rechazo puntual del peronismo (oposición), que igualmente acompañó el resto de las designaciones sin objeciones.
La sesión se suma a un año de fuerte aceleración en los nombramientos judiciales impulsados por el Ejecutivo desde que Juan Bautista Mahiquesasumió el Ministerio de Justicia en marzo: en junio, el Senado había convalidado 74 pliegos y en julio otros 29, sobre un total de más de 200 candidaturas que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso a lo largo del año en curso.
La Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la que se incorporan Bertuzzi y Pablo Yadarola, tiene competencia para revisar en segunda instancia los fallos de los juzgados federales en causas de corrupción, delitos económicos y crimen organizado, uno de los fueros de mayor peso político del sistema judicial argentino.
Entre los expedientes que llegan a esa instancia figura la causa LIBRA, que investiga a Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la promoción de una criptomoneda que se desplomó tras su lanzamiento, además de la causa que examina presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
A esa lista se suma la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre el exjefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni. Bertuzzi ya ejercía en la Cámara Federal por un traslado irregular dispuesto durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y debió concursar el cargo después de que la Corte Suprema ordenara regularizar esa designación.
Yadarola, en tanto, proviene del fuero Penal Económico. Había sido investigado, junto al ministro de Justicia, por un viaje a Lago Escondido en compañía de empresarios, causa en la que ambos resultaron sobreseídos cuando el expediente pasó a los mismos tribunales federales.
La negociación parlamentaria estuvo a cargo de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a quien la Oficina del Presidente atribuyó públicamente la construcción de los consensos con los bloques dialoguistas que permitieron reunir el quórum necesario para la sesión.
El senador José Mayans, jefe del bloque peronista, cuestionó en el recinto la legitimidad del Poder Judicial y vinculó el debate con el próximo aniversario del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en 2022, aunque aclaró que su bancada acompañaría todas las designaciones salvo la de Bertuzzi, a quien rechazó de forma puntual por su historial en el tribunal.
¿Necesidad institucional?
"Había un déficit vinculado con la cantidad de vacantes que estaban en la justicia federal, y era necesario iniciar un proceso de cobertura a esas vacantes a través de los mecanismos previstos en la Constitución. Se trataba de un 30%, por lo menos, de las vacantes de la justicia federal que existían, que dificultaban el funcionamiento adecuado", dijo a Sputnik Félix Lonigro, abogado constitucionalista.
Para el experto, sin embargo, la velocidad del proceso generó dudas: "Si bien es necesario cubrir las vacantes, cuando son tantas, hacerlo en poco tiempo genera como la sospecha de que en realidad se hizo un poco a las apuradas, sin el debido análisis que cada uno de los que participa en el proceso de selección tiene que hacer".
"Todos los delitos federales tienen que ver con el atentado contra el orden constitucional, el sistema democrático, la corrupción, la administración fraudulenta, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes del funcionario público", explicó Lonigro. El abogado remarcó que se trata de fueros donde "todos los Gobiernos están involucrados, inclusive este también".
Consultado por este medio, el analista político Pablo Cano consideró que "lo importante es la conformación de la justicia federal, que es la que trata delitos de corrupción. Ahí, el Gobierno logró, en la Cámara, designar jueces que considera más convenientes".
Según el consultor, el fenómeno no debe leerse solo como una maniobra del Ejecutivo. "No es el Gobierno quien logra esto, es la propia esfera judicial la que, de alguna forma, siempre permea en cada Ejecutivo de turno", sostuvo.
Un triunfo matizado
Para Cano, el aval a los pliegos se suma a una seguidilla de victorias legislativas, aunque relativizó su alcance real. "140 votos los consigue cualquier Gobierno que ande más o menos bien. Acá lo importante es que este oficialismo no atraviesa su mejor momento, y aun así lo consigue igual", precisó.
El analista descartó que estas victorias reflejen una construcción de poder duradera. "No es músculo político en el sentido de construcción, sino es capacidad operativa del Gobierno nacional de juntar los votos que le faltan con los recursos que tiene", explicó. Apuntó, además, a los giros discrecionales hacia los gobernadores provinciales que acompañan. "Esto es siempre una negociación", destacó.
Cano definió estas victorias legislativas con una metáfora futbolística, en medio de un balance más amplio sobre el clima social. "Es cierto que, si esto fuera un partido de fútbol, el Gobierno está haciendo goles, pero parece que festeja ante un estadio vacío, porque la sociedad no está contenta con la actual situación económica: estas victorias legislativas no perforan en el debate público", remarcó.
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