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Fallece el juez que preside el caso contra Nicolás Maduro
Fallece el juez que preside el caso contra Nicolás Maduro
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El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, que preside el caso contra el secuestrado presidente venezolano, Nicolás Maduro, murió a los 92 años... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T17:17+0000
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Según los medios, su muerte fue confirmada por Ed Friedland, director ejecutivo del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Hellerstein había ejercido durante casi tres décadas. Fue nombrado para el cargo por el presidente Bill Clinton en 1998.Tras su fallecimiento, el proceso será asignado aleatoriamente a otro juez federal, al igual que los demás asuntos que estaban bajo su responsabilidad.Uno de los casos más mediáticos que ha atendido este juez es la demanda que el cantante dominicano Ramón Arias Vásquez emprendió en contra de Shakira, a quien acusó de plagiar su canción Loca con su Tiguere en su hit de 2010 Loca.Otro de los casos más conocidos fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
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📰 caso maduro, política, seguridad, nicolás maduro
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Fallece el juez que preside el caso contra Nicolás Maduro
17:17 GMT 28.10.2026 (actualizado: 17:22 GMT 28.10.2026)
El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, que preside el caso contra el secuestrado presidente venezolano, Nicolás Maduro, murió a los 92 años, informa a los medios locales un portavoz del sistema judicial.
Según los medios, su muerte fue confirmada por Ed Friedland, director ejecutivo del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Hellerstein había ejercido durante casi tres décadas. Fue nombrado para el cargo por el presidente Bill Clinton en 1998.
Tras su fallecimiento, el proceso será asignado aleatoriamente a otro juez federal, al igual que los demás asuntos que estaban bajo su responsabilidad.
Uno de los casos más mediáticos que ha atendido este juez es la demanda que el cantante dominicano Ramón Arias Vásquez emprendió en contra de Shakira, a quien acusó de plagiar su canción Loca con su Tiguere en su hit de 2010 Loca.
Otro de los casos más conocidos fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001
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El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela
, secuestró a Maduro y a su esposa
, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York
, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.