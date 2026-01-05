https://noticiaslatam.lat/20260105/quien-es-el-juez-que-llevara-el-caso-de-nicolas-maduro-en-eeuu-1170094818.html

¿Quién es el juez que llevará el caso de Nicolás Maduro en EEUU?

El presidente de Venezuela se presentará el 5 de enero a su primera audiencia frente al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tras haber sido secuestrado la madrugada del 3 de enero en Caracas, en medio de un ataque militar perpetrado por Estados Unidos.¿Quién es Alvin Hellerstein?Hellerstein, de 92 años, tiene una amplia trayectoria en casos de atención pública a lo largo de sus más de 60 años de trayectoria jurídica.Originario de la ciudad de Nueva York, Hellerstein es egresado de Columbia y tuvo experiencia dentro del Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de EEUU entre 1957 y 1960. Después, ejerció el derecho en el ámbito privado hasta que, en 1998, fue nominado por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de su ciudad.Algunos de los casos más mediáticos que ha atendido este juez son la demanda que el cantante dominicano Ramón Arias Vásquez emprendió en contra de Shakira, a quien acusó de plagiar su canción Loca con su Tiguere en su hit de 2010 Loca.En dicha ocasión, Hellerstein determinó que, en efecto, se trataba de un plagio, pero exculpó a la artista colombiana al argumentar que ella no estaba enterada de la acción.En 2019, Hellerstein estuvo a cargo de la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y en contra de sus socios por abuso sexual. En el litigio, el juez rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares. Luego, desechó 17 de las demandas individuales interpuestas contra el empresario y desestimó vincular a proceso a los socios o empresas del Weinstein señaladas como una organización mafiosa.Otro de los casos más conocidos fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.En el ámbito político, Hellerstein ha presidido casos como el emprendido en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero recientemente indultado por Trump.

