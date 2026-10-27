"¡Yo soy el representante de los Estados Unidos de América! ¡Retroceda, embajador! ¿Sabe con quién se está enfrentando? ¡Esto es Estados Unidos!", advirtió Waltz durante un acalorado encuentro con el canciller cubano, quien a su vez lo acusó de "mentiroso".
En una muestra de poca diplomacia, el representante de Washington ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, le gritó al ministro de Asuntos Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en plena sesión de la Asamblea General.
"¡Yo soy el representante de los Estados Unidos de América! ¡Retroceda, embajador! ¿Sabe con quién se está enfrentando? ¡Esto es Estados Unidos!", advirtió Waltz durante un acalorado encuentro con el canciller cubano, quien a su vez lo acusó de "mentiroso".
🇺🇸🇨🇺 "¿Sabe con quién se está enfrentando?": así fue la amenaza de EEUU a Cuba en la ONU
🗣 En una muestra de poca diplomacia, el representante de Washington ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, le gritó al ministro de Asuntos Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en plena sesión de la Asamblea General.
💬 "¡Yo soy el representante de los Estados Unidos de América! ¡Retroceda, embajador! ¿Sabe con quién se está enfrentando? ¡Esto es Estados Unidos!", advirtió Waltz durante un acalorado encuentro con el canciller cubano, quien a su vez lo acusó de "mentiroso".