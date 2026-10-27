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Las FFAA rusas atacan varios objetivos militares en Ucrania

Las FFAA rusas atacan varios objetivos militares en Ucrania

Sputnik Mundo

Las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de base terrestre y aeronaves no tripuladas contra empresas del complejo... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T08:35+0000

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En particular, fueron golpeadas empresas militares de Ucrania en las que se producían y almacenaban misiles de crucero y drones de largo y medio alcance.En concreto, en Kiev en el ataque aéreo fue alcanzado una instalación en la que se ensamblaban drones FP-1 y FP-2 de la compañía ucraniana Fire Point.Además, los proyectiles rusos impactaron en un importante puente que usaban las tropas ucranianas para transportar cargas militares.En la región de Járkov, las FFAA de Rusia atacaron con armamento de alta precisión y drones un centro logístico del Ejército de Ucrania.En cuanto a la infraestructura portuaria, los militares rusos golpearon también barcos de carga que utilizaba el Ejército ucraniano.En respuesta a las acciones de Kiev, el Ejército ruso ataca los centros de toma de decisiones, las instalaciones industriales y los almacenes que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan conjuntamente con especialistas de la OTAN. Los soldados emplean drones de ataque y armamento de alta precisión de largo alcance, capaz de destruir cualquier objetivo en todo el territorio ucraniano.

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