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Fuerzas rusas alcanzan un sistema Vampire y la producción de sistemas robóticos ucranina en la última jornada
Fuerzas rusas alcanzan un sistema Vampire y la producción de sistemas robóticos ucranina en la última jornada
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Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un sistema lanzacohetes múltiple de producción checa, informan desde el Ministerio de Defensa... 27.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-27T18:33+0000
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Las FFAA rusas también lanzaron ataques de precisión contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 regiones.En los combates del último día, soldados rusos neutralizaron 18 vehículos blindados y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire checo, detallan las pérdidas del Ejército ucraniano desde el Ministerio.A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó dos bombas guiadas y derribó 645 drones.En la última jornada, Kiev perdió unos 1.115 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 195 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.
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Fuerzas rusas alcanzan un sistema Vampire y la producción de sistemas robóticos ucranina en la última jornada
Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un sistema lanzacohetes múltiple de producción checa, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas asestaron golpes contra centros de producción y almacenes de complejos robóticos terrestres y drones de largo alcance, añaden desde el organismo.
Las FFAA rusas también lanzaron ataques de precisión contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 regiones.
En los combates del último día, soldados rusos neutralizaron 18 vehículos blindados y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire checo, detallan las pérdidas del Ejército ucraniano desde el Ministerio.
A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó dos bombas guiadas y derribó 645 drones.
En la última jornada, Kiev perdió unos 1.115 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 195 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 272.423 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.425 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.793 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.823 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.749 vehículos militares especiales.