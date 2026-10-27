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Colombia oficializa su retiro del Grupo de La Haya

Colombia oficializa su retiro del Grupo de La Haya

Sputnik Mundo

Bogotá confirmó el retiro oficial del Grupo de La Haya, del que fue miembro y copresidente, debido a las acciones del organismo en relación con Israel, informó... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T17:46+0000

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Según el vocero, el grupo se convirtió en un espacio orientado a aislar a Israel, por lo que la participación de Colombia dejó de ser compatible con los principios que deben guiar las relaciones diplomáticas del país.No obstante, Soto subrayó que esta decisión no supone que Bogotá renuncie a "su compromiso irrestricto con el multilateralismo, el derecho internacional y la paz en escenarios legítimos". El Grupo de La Haya fue creado el 31 de enero de 2025 con el objetivo de coordinar medidas jurídicas, diplomáticas y económicas para exigir el cumplimiento del derecho internacional en el conflicto israelí-palestino, especialmente en relación con Israel y los territorios palestinos ocupados.La retirada de Colombia del Grupo de La Haya fue anunciada oficialmente el 15 de octubre por el canciller Omar Bula. La decisión se produjo durante una visita de Bula a Israel, que incluyó la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén el 14 de octubre.

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