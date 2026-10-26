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"No tiene nada": exmilitar de EEUU analiza las opciones de Ucrania ante Rusia

"No tiene nada": exmilitar de EEUU analiza las opciones de Ucrania ante Rusia

Sputnik Mundo

Ucrania ya no tiene nada que aportar a las negociaciones para resolver el conflicto, y Rusia alcanzará sus objetivos de una forma u otra, considera el teniente... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T16:11+0000

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Davis afirmó que Moscú alcanzará sus objetivos mediante negociaciones o, de lo contrario, continuará los combates hasta conseguirlos en el campo de batalla. Asimismo, subrayó que para las autoridades ucranianas la prolongación del conflicto será mucho peor que "incluso el resultado diplomático más desfavorable que pudiera aceptar voluntariamente".Anteriormente, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, comunicó al enviado especial del jefe de Estado de EEUU, Steve Witkoff, la disposición de su país a reanudar las conversaciones trilaterales con EEUU y Ucrania tras los comicios intermedios a principios de noviembre. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, indicó que la nueva ronda de negociaciones trilaterales sobre la solución del conflicto ucraniano podría celebrarse en Abu Dabi.

https://noticiaslatam.lat/20261023/un-acuerdo-duradero-en-ucrania-debe-consagrar-el-principio-de-seguridad-indivisible-senala-un-1175575473.html

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