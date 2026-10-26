Flavio Bolsonaro pedirá anular los comicios en Brasil: "Es imposible reconocer los resultados"

Lula obtuvo el 51,8% de los votos contra el 48,2% de Bolsonaro, según datos del TSE, en una remontada histórica, tras la ventaja que había logrado en primera vuelta el candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.Cuando estaban por cerrar los centros de votación, un juez del Supremo Tribunal Federal accedió al pedido de la campaña de Lula de extender dos horas el horario para sufragar.El equipo del mandatario hizo el pedido tras constatar en varias ciudades diversas irregularidades en el transporte público, que debía ser gratuito en todo el país para facilitar el voto, y habrían impedido el sufragio de electores.Hubo atrasos de horas, líneas de autobuses que no circularon y ciudades enteras sin transporte público, sobre todo en la región noreste del país, el principal feudo electoral de Lula.La situación más grave se dio en el estado de Bahía, donde apenas circularon autobuses en la capital, la ciudad de Salvador. La justicia electoral de este estado ordenó el arresto inmediato del secretario de Movilidad del ayuntamiento de Salvador, Pablo Souza.No obstante, el responsable del transporte de la ciudad se encuentra en viaje oficial en París, según informó la prensa local.La campaña de Bolsonaro también pidió ampliar el horario, pero por motivos meteorológicos, por las lluvias que afectaron a parte del sur y sureste de Brasil.
El senador Flavio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de las elecciones en las que fue derrotado frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, obtuvo más de 4 millones de votos que su adversario.
"Es imposible reconocer los resultados de las elecciones en el contexto en que ocurrieron estas cosas. Vamos a pedir la anulación de estas elecciones", expresó Bolsonaro en un discurso tras conocerse los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en referencia a la prórroga en el horario de votación dispuesta por las autoridades.
Lula obtuvo el 51,8% de los votos contra el 48,2% de Bolsonaro, según datos del TSE, en una remontada histórica, tras la ventaja que había logrado en primera vuelta el candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Cuando estaban por cerrar los centros de votación, un juez del Supremo Tribunal Federal accedió al pedido de la campaña de Lula de extender dos horas el horario para sufragar.
El equipo del mandatario hizo el pedido tras constatar en varias ciudades diversas irregularidades en el transporte público, que debía ser gratuito en todo el país para facilitar el voto, y habrían impedido el sufragio de electores.
Hubo atrasos de horas, líneas de autobuses que no circularon y ciudades enteras sin transporte público, sobre todo en la región noreste del país, el principal feudo electoral de Lula.
La situación más grave se dio en el estado de Bahía, donde apenas circularon autobuses en la capital, la ciudad de Salvador. La justicia electoral de este estado ordenó el arresto inmediato del secretario de Movilidad del ayuntamiento de Salvador, Pablo Souza.