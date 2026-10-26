https://noticiaslatam.lat/20261026/eeuu-estudia-impulsar-a-viktor-orban-para-dirigir-la-onu-con-el-apoyo-de-rusia-y-china-revelan-1175603463.html
EEUU estudia impulsar a Viktor Orban para dirigir la ONU con el apoyo de Rusia y China, revelan medios
EEUU estudia impulsar a Viktor Orban para dirigir la ONU con el apoyo de Rusia y China, revelan medios
Sputnik Mundo
EEUU promueve la idea de presentar al ex primer ministro húngaro, Viktor Orban, como candidato al cargo de secretario general de la ONU con el respaldo... 26.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-26T17:31+0000
2026-10-26T17:31+0000
2026-10-26T17:31+0000
internacional
política
seguridad
eeuu
china
consejo de seguridad de la onu
rusia
onu
🌍 europa
viktor orban
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1a/1175603648_9:0:1556:870_1920x0_80_0_0_c1a190e422776dc98d1726e887c257fe.jpg
Según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense citado por el medio, Orban podría contar sin mayores dificultades con el apoyo de 8 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que conseguir los votos de 10 países sería un objetivo alcanzable. Las fuentes señalan que Rusia y China también podrían respaldar al ex jefe de Gobierno húngaro, a partir de conversaciones previas con Washington.Sigue sin estar clara la posición de Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad que cuentan con derecho de veto. Según los medios, ambos países suelen recurrir a esta prerrogativa con cautela. A juicio del funcionario estadounidense, si Washington, Moscú y Pekín coordinan sus posiciones en torno a un candidato, será mucho más fácil conseguir el resultado necesario en el Consejo.Como señala la prensa, cuando los funcionarios estadounidenses debatían quién podría ponerse al frente de la ONU, solían sugerir que podría ser "alguien como Orban". Finalmente, Washington comenzó a plantearse por qué no presentar directamente al propio exdirigente húngaro, indica el artículo.Entre las razones para considerar su candidatura figuran su postura de línea dura frente a la migración, su enfrentamiento con las organizaciones no gubernamentales liberales y sus conflictos con las instituciones de la UE.El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había respaldado a Orban en las elecciones húngaras, mientras que el vicepresidente J.D. Vance participó en su campaña electoral. Según una fuente citada por medios, Washington podría volver a apoyarlo, y el anuncio de una eventual candidatura se esperaba después de las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU.Actualmente, siete candidatos aspiran al cargo de secretario general de la ONU:
https://noticiaslatam.lat/20260926/lavrov-resume-la-participacion-de-rusia-en-la-81-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1175201451.html
eeuu
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1a/1175603648_203:0:1363:870_1920x0_80_0_0_e78a8c7a74fd52174d3a786514aee801.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, eeuu, china, consejo de seguridad de la onu, rusia, onu, 🌍 europa, viktor orban
política, seguridad, eeuu, china, consejo de seguridad de la onu, rusia, onu, 🌍 europa, viktor orban
EEUU estudia impulsar a Viktor Orban para dirigir la ONU con el apoyo de Rusia y China, revelan medios
EEUU promueve la idea de presentar al ex primer ministro húngaro, Viktor Orban, como candidato al cargo de secretario general de la ONU con el respaldo conjunto de Washington, Moscú y Pekín. Así lo informan medios estadounidenses, citando a "fuentes de tres países". La propuesta todavía está pendiente de una decisión definitiva.
Según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense citado por el medio, Orban podría contar sin mayores dificultades con el apoyo de 8 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que conseguir los votos de 10 países sería un objetivo alcanzable. Las fuentes señalan que Rusia y China también podrían respaldar al ex jefe de Gobierno húngaro, a partir de conversaciones previas con Washington.
Sigue sin estar clara la posición de Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad que cuentan con derecho de veto. Según los medios, ambos países suelen recurrir a esta prerrogativa con cautela. A juicio del funcionario estadounidense, si Washington, Moscú y Pekín coordinan sus posiciones en torno a un candidato, será mucho más fácil conseguir el resultado necesario en el Consejo.
Como señala la prensa, cuando los funcionarios estadounidenses debatían quién podría ponerse al frente de la ONU, solían sugerir que podría ser "alguien como Orban". Finalmente, Washington comenzó a plantearse por qué no presentar directamente al propio exdirigente húngaro, indica el artículo.
26 de septiembre, 16:46 GMT
Entre las razones para considerar su candidatura figuran su postura de línea dura frente a la migración, su enfrentamiento con las organizaciones no gubernamentales liberales y sus conflictos con las instituciones de la UE
.
"Representantes estadounidenses se pusieron en contacto con el señor Orban, ante todo, para averiguar si le interesaba el cargo en la ONU. Comprobaron que estaba dispuesto a considerar la propuesta —aunque con las reservas (...)— y que no tenía intención de presentar su candidatura si no estaba seguro de poder ganar. El propio Orban declinó hacer comentarios", se señala en el artículo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había respaldado a Orban
en las elecciones húngaras, mientras que el vicepresidente J.D. Vance participó en su campaña electoral
. Según una fuente citada por medios, Washington podría volver a apoyarlo, y el anuncio de una eventual candidatura se esperaba después de las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU.
El mandato de Antonio Guterres, al frente de la ONU desde 2017, concluye el 31 de diciembre de 2026. Los miembros del Consejo de Seguridad seleccionan al candidato que recomendarán para dirigir la organización mundial. Posteriormente, la Asamblea General celebra una votación para elegir oficialmente al nuevo secretario general.
Rafael Grossi
, director general del OIEA (Argentina).
Rebeca Grynspan
, exvicepresidenta de Costa Rica.
María Fernanda Espinosa
, excanciller de Ecuador.
Ivonne Baki
, exembajadora de Ecuador en EEUU y Francia.
Olara Otunnu
, ex representante permanente de Uganda ante la ONU.
Lana Zaki Nusseibeh
, ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos.
Carolyn Rodrigues-Birkett
, excanciller de Guyana.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.