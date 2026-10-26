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EEUU estudia impulsar a Viktor Orban para dirigir la ONU con el apoyo de Rusia y China, revelan medios

EEUU estudia impulsar a Viktor Orban para dirigir la ONU con el apoyo de Rusia y China, revelan medios

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EEUU promueve la idea de presentar al ex primer ministro húngaro, Viktor Orban, como candidato al cargo de secretario general de la ONU con el respaldo... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T17:31+0000

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Según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense citado por el medio, Orban podría contar sin mayores dificultades con el apoyo de 8 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que conseguir los votos de 10 países sería un objetivo alcanzable. Las fuentes señalan que Rusia y China también podrían respaldar al ex jefe de Gobierno húngaro, a partir de conversaciones previas con Washington.Sigue sin estar clara la posición de Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad que cuentan con derecho de veto. Según los medios, ambos países suelen recurrir a esta prerrogativa con cautela. A juicio del funcionario estadounidense, si Washington, Moscú y Pekín coordinan sus posiciones en torno a un candidato, será mucho más fácil conseguir el resultado necesario en el Consejo.Como señala la prensa, cuando los funcionarios estadounidenses debatían quién podría ponerse al frente de la ONU, solían sugerir que podría ser "alguien como Orban". Finalmente, Washington comenzó a plantearse por qué no presentar directamente al propio exdirigente húngaro, indica el artículo.Entre las razones para considerar su candidatura figuran su postura de línea dura frente a la migración, su enfrentamiento con las organizaciones no gubernamentales liberales y sus conflictos con las instituciones de la UE.El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había respaldado a Orban en las elecciones húngaras, mientras que el vicepresidente J.D. Vance participó en su campaña electoral. Según una fuente citada por medios, Washington podría volver a apoyarlo, y el anuncio de una eventual candidatura se esperaba después de las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU.Actualmente, siete candidatos aspiran al cargo de secretario general de la ONU:

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