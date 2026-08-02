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¿Quién sucederá a Guterres? La lista de candidatos y los favoritos para dirigir la ONU

¿Quién sucederá a Guterres? La lista de candidatos y los favoritos para dirigir la ONU

Sputnik Mundo

El mandato del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expira el 31 de diciembre de 2026, y la carrera por el cargo ya comenzó: el 30 de julio... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Puesto que el actual titular de la ONU es de nacionalidad portuguesa, su sucesor, según una regla informal de rotación regional, debería provenir del hemisferio occidental.La lista de candidatos a suceder a Guterres incluye a:Entre los favoritos de las casas de apuestas figuran Grossi, Sall, Grynspan y Bachelet. No obstante, los analistas piden cautela con estos pronósticos, ya que un candidato cuya victoria se da por segura puede, en un instante, perder sus posibilidades por el veto de los miembros permanentes del CSNU. Y, aunque las resoluciones de la Asamblea General señalan la necesidad de respetar no solo el equilibrio geográfico, sino también el "equilibrio de género", este cargo nunca ha sido ocupado por una mujer.Cómo funciona la votaciónLos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votan a cada candidato por separado, marcando las opciones "recomiendo", "no recomiendo" o "sin opinión".A partir de cierta etapa, las papeletas de los cinco miembros permanentes del CSNU tendrán colores distintos. Esto sirve como indicador de si existe el riesgo de que alguno de ellos ejerza su derecho de veto respecto a determinado candidato. Para ganar se necesitan al menos nueve votos.Una vez alcanzado ese respaldo, el Consejo de Seguridad envía su recomendación a la Asamblea General, que debe aprobarla por aclamación —es decir, mediante apoyo público con aplausos, sin votación formal—.El desafío que enfrentará El nuevo secretario tendrá que enfrentar el reto de recuperar la confianza en la organización y sacarla de una profunda crisis política y financiera.

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