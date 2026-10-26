https://noticiaslatam.lat/20261026/arabia-saudita-comenzara-a-almacenar-petroleo-en-los-depositos-de-singapur-a-partir-de-2027-1175599518.html

Arabia Saudita comenzará a almacenar petróleo en los depósitos de Singapur a partir de 2027

Arabia Saudita comenzará a almacenar petróleo en los depósitos de Singapur a partir de 2027

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Riad y Singapur firmaron el acuerdo para almacenar petróleo saudita en depósitos subterráneos de Singapur a partir de la segunda mitad de 2027, con el fin de... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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El comunicado señala que las reservas de petróleo permitirán cubrir las necesidades energéticas de Singapur en caso de interrupciones del suministro, reforzando así la seguridad energética del país. Además, la iniciativa mejorará la fiabilidad del suministro de crudo saudita en todo el sudeste asiático.A principios de octubre, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se ofrecieron a ayudar a los países de la ASEAN, con el apoyo de Japón, a crear reservas de petróleo para hacer frente a posibles crisis en el golfo Pérsico.Debido a sus escasas reservas propias, los países del sudeste asiático corren el riesgo de sufrir una grave escasez de crudo. Por ello, se decidió adoptar el modelo japonés: Tokio alquila sus depósitos de petróleo a exportadores de Oriente Medio a cambio del derecho prioritario a comprar crudo en caso de crisis.

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