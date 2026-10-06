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El mayor yacimiento del desierto chino extrae más de 26 millones de toneladas de petróleo y gas
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El campo petrolífero de Fuman, en el borde norte del desierto de Taklimakan (noroeste), acumula más de 26 millones de toneladas de petróleo y gas de... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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Según Global Times, en el pozo Zhentan-1 los ingenieros obtuvieron muestras de roca a 8.080 metros de profundidad, con una antigüedad cercana a los 500 millones de años. Es la primera vez que China logra núcleos a más de 8.000 metros en la cuenca noroccidental del Tarim.Xu Yanan, director del proyecto del Campo Petrolífero Tarim en CNPC, explicó a CCTV News que estas muestras permitirán estimar el potencial de generación de hidrocarburos por debajo de los 8.000 metros, incluidos el espesor de las capas y su grado de madurez.Por su parte, el ingeniero Lu Zhongyuan detalló a la misma cadena que de las formaciones ultraprofundas del Taklimakan ya se han obtenido 20,36 millones de toneladas de crudo y 8.150 millones de metros cúbicos de gas natural. En conjunto, equivalen a más de 26,86 millones de toneladas.De acuerdo con Global Times, en Fuman se han perforado 485 pozos ultraprofundos. De ellos, 133 han producido más de 100.000 toneladas cada uno y 464 superan las 10.000 toneladas. Esto consolida al campo como el mayor yacimiento desértico de China y como base de producción de hidrocarburos ultraprofundos.Las capas ultraprofundas de la cuenca del Tarim guardan abundantes recursos y son una zona clave para ampliar reservas y producción en el país.
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El mayor yacimiento del desierto chino extrae más de 26 millones de toneladas de petróleo y gas

06:17 GMT 06.10.2026 (actualizado: 06:23 GMT 06.10.2026)
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Trabajadores de la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC) - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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El campo petrolífero de Fuman, en el borde norte del desierto de Taklimakan (noroeste), acumula más de 26 millones de toneladas de petróleo y gas de formaciones ultraprofundas. Además, un pozo recuperó rocas de unos 500 millones de años a más de 8.000 metros.
Según Global Times, en el pozo Zhentan-1 los ingenieros obtuvieron muestras de roca a 8.080 metros de profundidad, con una antigüedad cercana a los 500 millones de años. Es la primera vez que China logra núcleos a más de 8.000 metros en la cuenca noroccidental del Tarim.
Xu Yanan, director del proyecto del Campo Petrolífero Tarim en CNPC, explicó a CCTV News que estas muestras permitirán estimar el potencial de generación de hidrocarburos por debajo de los 8.000 metros, incluidos el espesor de las capas y su grado de madurez.
Por su parte, el ingeniero Lu Zhongyuan detalló a la misma cadena que de las formaciones ultraprofundas del Taklimakan ya se han obtenido 20,36 millones de toneladas de crudo y 8.150 millones de metros cúbicos de gas natural. En conjunto, equivalen a más de 26,86 millones de toneladas.
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De acuerdo con Global Times, en Fuman se han perforado 485 pozos ultraprofundos. De ellos, 133 han producido más de 100.000 toneladas cada uno y 464 superan las 10.000 toneladas. Esto consolida al campo como el mayor yacimiento desértico de China y como base de producción de hidrocarburos ultraprofundos.
Las capas ultraprofundas de la cuenca del Tarim guardan abundantes recursos y son una zona clave para ampliar reservas y producción en el país.
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