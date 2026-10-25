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Rusia derriba 1.072 drones y abate hasta 1.145 soldados ucranianos en un día de combates

Rusia derriba 1.072 drones y abate hasta 1.145 soldados ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas derribaron 1.072 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de... 25.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 165 militares.La defensa antiaérea rusa derribó 1.072 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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