Por lo que piden aumentos salariales, jubilaciones dignas y mejores condiciones en los hospitales donde laboran, pues acusan falta de insumos y material, así como escasez de personal para atender a los pacientes. Aunque dijo que se trata de "demandas legítimas" que deben ser atendidas, criticó que la situación sea aprovechada por grupos de oposición por "oportunismo político".
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ya diseña una estrategia para dar solución a las demandas de miles de trabajadores del sector público de la salud —entre médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros y muchos más—.
Por lo que piden aumentos salariales, jubilaciones dignas y mejores condiciones en los hospitales donde laboran, pues acusan falta de insumos y material, así como escasez de personal para atender a los pacientes.
🇲🇽🩺 México elabora un plan de acción para atender las "demandas legítimas" del sector salud
🥼 El Gobierno de Claudia Sheinbaum ya diseña una estrategia para dar solución a las demandas de miles de trabajadores del sector público de la salud —entre médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros y muchos más—, quienes piden aumentos salariales, jubilaciones dignas y mejores condiciones en los hospitales donde laboran, pues acusan falta de insumos y material, así como escasez de personal para atender a los pacientes.
👉 Aunque dijo que se trata de "demandas legítimas" que deben ser atendidas, criticó que la situación sea aprovechada por grupos de oposición por "oportunismo político".