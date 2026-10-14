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México elabora un plan de acción para atender las "demandas legítimas" del sector salud

México elabora un plan de acción para atender las "demandas legítimas" del sector salud

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El Gobierno de Claudia Sheinbaum ya diseña una estrategia para dar solución a las demandas de miles de trabajadores del sector público de la salud —entre... 14.10.2026, Sputnik Mundo

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Por lo que piden aumentos salariales, jubilaciones dignas y mejores condiciones en los hospitales donde laboran, pues acusan falta de insumos y material, así como escasez de personal para atender a los pacientes. Aunque dijo que se trata de "demandas legítimas" que deben ser atendidas, criticó que la situación sea aprovechada por grupos de oposición por "oportunismo político".

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