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México elabora un plan de acción para atender las "demandas legítimas" del sector salud
México elabora un plan de acción para atender las "demandas legítimas" del sector salud
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El Gobierno de Claudia Sheinbaum ya diseña una estrategia para dar solución a las demandas de miles de trabajadores del sector público de la salud —entre... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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Por lo que piden aumentos salariales, jubilaciones dignas y mejores condiciones en los hospitales donde laboran, pues acusan falta de insumos y material, así como escasez de personal para atender a los pacientes. Aunque dijo que se trata de "demandas legítimas" que deben ser atendidas, criticó que la situación sea aprovechada por grupos de oposición por "oportunismo político".
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México elabora un plan de acción para atender las "demandas legítimas" del sector salud

22:38 GMT 14.10.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
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El Gobierno de Claudia Sheinbaum ya diseña una estrategia para dar solución a las demandas de miles de trabajadores del sector público de la salud —entre médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros y muchos más—.
Por lo que piden aumentos salariales, jubilaciones dignas y mejores condiciones en los hospitales donde laboran, pues acusan falta de insumos y material, así como escasez de personal para atender a los pacientes.
Aunque dijo que se trata de "demandas legítimas" que deben ser atendidas, criticó que la situación sea aprovechada por grupos de oposición por "oportunismo político".
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