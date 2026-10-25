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EN VIVO: Comienza la votación en Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
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Comienza la votación en Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
Comienza la votación en Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
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Brasil celebra la segunda ronda de los comicios presidenciales, en la que los votantes van a elegir entre el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, y el... 25.10.2026, Sputnik Mundo
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Mientras tanto, Flavio Bolsonaro emitió su voto en la segunda ronda de los comicios. El aspirante a la jefatura del Estado ejerció su derecho electoral en la Escuela Municipal Barao Homem de Mello, ubicada en la zona norte de Río de Janeiro.Casi 159 millones de electores van a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil para decidir sobre el futuro mandatario del país.En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro quedó en primer lugar con el 47,03% de los votos, seguido por Lula da Silva, que obtuvo el 45,16%. Al no alcanzar ninguno de los dos la mayoría requerida, la decisión sobre quién ocupará la Presidencia de Brasil quedó en manos de los electores en esta segunda vuelta.Sputnik ofrece una cobertura en directo de las elecciones en Brasil.
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Comienza la votación en Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

11:00 GMT 25.10.2026 (actualizado: 11:57 GMT 25.10.2026)
© REUTERS Amanda PerobelliUna mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Sao Bernardo do Campo (Brasil), el 25 de octubre de 2026
Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Sao Bernardo do Campo (Brasil), el 25 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
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Brasil celebra la segunda ronda de los comicios presidenciales, en la que los votantes van a elegir entre el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro.
Mientras tanto, Flavio Bolsonaro emitió su voto en la segunda ronda de los comicios. El aspirante a la jefatura del Estado ejerció su derecho electoral en la Escuela Municipal Barao Homem de Mello, ubicada en la zona norte de Río de Janeiro.
Casi 159 millones de electores van a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil para decidir sobre el futuro mandatario del país.
En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro quedó en primer lugar con el 47,03% de los votos, seguido por Lula da Silva, que obtuvo el 45,16%. Al no alcanzar ninguno de los dos la mayoría requerida, la decisión sobre quién ocupará la Presidencia de Brasil quedó en manos de los electores en esta segunda vuelta.
Sputnik ofrece una cobertura en directo de las elecciones en Brasil.
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