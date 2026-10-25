https://noticiaslatam.lat/20261025/comienza-la-votacion-en-brasil-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-1175586261.html

Comienza la votación en Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Comienza la votación en Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Sputnik Mundo

Brasil celebra la segunda ronda de los comicios presidenciales, en la que los votantes van a elegir entre el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, y el... 25.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-25T11:00+0000

2026-10-25T11:00+0000

2026-10-25T11:57+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

política

elecciones

luiz inacio lula da silva

flavio bolsonaro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/19/1175587202_0:139:2944:1795_1920x0_80_0_0_3cbeb612340486c7b3e2921a72412a8b.jpg

Mientras tanto, Flavio Bolsonaro emitió su voto en la segunda ronda de los comicios. El aspirante a la jefatura del Estado ejerció su derecho electoral en la Escuela Municipal Barao Homem de Mello, ubicada en la zona norte de Río de Janeiro.Casi 159 millones de electores van a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil para decidir sobre el futuro mandatario del país.En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro quedó en primer lugar con el 47,03% de los votos, seguido por Lula da Silva, que obtuvo el 45,16%. Al no alcanzar ninguno de los dos la mayoría requerida, la decisión sobre quién ocupará la Presidencia de Brasil quedó en manos de los electores en esta segunda vuelta.Sputnik ofrece una cobertura en directo de las elecciones en Brasil.

https://noticiaslatam.lat/20261007/flavio-bolsonaro-quiere-que-su-padre-le-coloque-la-banda-presidencial-en-caso-de-triunfar-en-las-1175348498.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, jair bolsonaro, política, elecciones, luiz inacio lula da silva, flavio bolsonaro