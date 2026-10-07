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Flavio Bolsonaro quiere que su padre le coloque la banda presidencial en caso de triunfar en las elecciones
Flavio Bolsonaro quiere que su padre le coloque la banda presidencial en caso de triunfar en las elecciones
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El candidato presidencial Flavio Bolsonaro ofreció un acto en el municipio brasileño de Goiânia (centro-oeste), tras imponerse en la primera vuelta de las... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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"¡Van a ver al presidente Jair Bolsonaro poniéndole la banda presidencial a su hijo!", dijo el senador y aspirante del Partido Liberal, quien participó del mitin para oficializar el apoyo a su candidatura del exgobernador del estado Goiás, el conservador Ronaldo Caiado, quien obtuvo un 2,1% de los sufragios en la primera vuelta de los comicios.La propuesta es llamativa, ya que, tradicionalmente, la colocación de la banda presidencial corresponde al mandatario saliente. Además, Jair Bolsonaro, quien se negó a participar de la ceremonia de inauguración de Lula en el 2023, se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 27 años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en Brasilia tras ser declarado culpable por la trama para realizar un golpe de Estado tras los comicios de 2022.
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Flavio Bolsonaro quiere que su padre le coloque la banda presidencial en caso de triunfar en las elecciones

22:33 GMT 07.10.2026
© AP Photo / Silvia IzquierdoEl presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo, Flavio Bolsonaro
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo, Flavio Bolsonaro - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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El candidato presidencial Flavio Bolsonaro ofreció un acto en el municipio brasileño de Goiânia (centro-oeste), tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 4 de octubre al obtener un 47,03% de los votos, frente al 45,16% cosechado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
"¡Van a ver al presidente Jair Bolsonaro poniéndole la banda presidencial a su hijo!", dijo el senador y aspirante del Partido Liberal, quien participó del mitin para oficializar el apoyo a su candidatura del exgobernador del estado Goiás, el conservador Ronaldo Caiado, quien obtuvo un 2,1% de los sufragios en la primera vuelta de los comicios.
Кандидат в президенты Флавио Болсонару после 1 тура президентских выборов в Бразилии - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
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Flavio Bolsonaro advierte que cambiará la Constitución si gana balotaje
04:01 GMT
La propuesta es llamativa, ya que, tradicionalmente, la colocación de la banda presidencial corresponde al mandatario saliente.
Además, Jair Bolsonaro, quien se negó a participar de la ceremonia de inauguración de Lula en el 2023, se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 27 años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en Brasilia tras ser declarado culpable por la trama para realizar un golpe de Estado tras los comicios de 2022.
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