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Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global

Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global

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Moscú espera que la llegada del nuevo secretario general de la ONU contribuya a que la organización se adapte a la realidad de un orden mundial policéntrico, a... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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Hace falta devolver al organismo el espíritu de colaboración, garantizar el cumplimiento de los principios de su Estatuto y adaptar los mecanismos de la ONU a las realidades policéntricas actuales, explicó.Asimismo, Logvínov subrayó que es necesario renunciar a los acuerdos a puerta cerrada en favor de un diálogo honesto y basado en el respeto mutuo, reforzar la voz del sur global y "liberar a la Secretaría del yugo de Occidente".Rusia seguirá haciendo todo lo posible para lograr el pleno restablecimiento de la autoridad y la posición de la ONU, con el fin de que su potencial constructivo se desarrolle plenamente, concluyó el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa.

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