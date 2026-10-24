Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261024/rusia-espera-que-el-nuevo-secretario-general-de-la-onu-refuerce-la-voz-del-sur-global-1175580328.html
Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global
Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global
Sputnik Mundo
Moscú espera que la llegada del nuevo secretario general de la ONU contribuya a que la organización se adapte a la realidad de un orden mundial policéntrico, a... 24.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-24T15:51+0000
2026-10-24T15:51+0000
internacional
onu
política
rusia
sur global
mundo multipolar
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175200846_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_962dcfbf460bcabc35d3b686be731dd4.jpg
Hace falta devolver al organismo el espíritu de colaboración, garantizar el cumplimiento de los principios de su Estatuto y adaptar los mecanismos de la ONU a las realidades policéntricas actuales, explicó.Asimismo, Logvínov subrayó que es necesario renunciar a los acuerdos a puerta cerrada en favor de un diálogo honesto y basado en el respeto mutuo, reforzar la voz del sur global y "liberar a la Secretaría del yugo de Occidente".Rusia seguirá haciendo todo lo posible para lograr el pleno restablecimiento de la autoridad y la posición de la ONU, con el fin de que su potencial constructivo se desarrolle plenamente, concluyó el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa.
https://noticiaslatam.lat/20261001/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-club-internacional-de-debates-valdai-1175256408.html
sur global
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175200846_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f7fec09f1bff4cb2a2a12c8c3d6d6a28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
onu, política, rusia, sur global, mundo multipolar
onu, política, rusia, sur global, mundo multipolar

Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global

15:51 GMT 24.10.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaEl Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU
El Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Moscú espera que la llegada del nuevo secretario general de la ONU contribuya a que la organización se adapte a la realidad de un orden mundial policéntrico, a reforzar la voz del sur global y a rechazar el dictado de Occidente, declaró el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa, Kiril Logvínov.
Hace falta devolver al organismo el espíritu de colaboración, garantizar el cumplimiento de los principios de su Estatuto y adaptar los mecanismos de la ONU a las realidades policéntricas actuales, explicó.
Asimismo, Logvínov subrayó que es necesario renunciar a los acuerdos a puerta cerrada en favor de un diálogo honesto y basado en el respeto mutuo, reforzar la voz del sur global y "liberar a la Secretaría del yugo de Occidente".

"En este sentido, depositamos grandes esperanzas en la elección del nuevo secretario general de la ONU", comentó.

Rusia seguirá haciendo todo lo posible para lograr el pleno restablecimiento de la autoridad y la posición de la ONU, con el fin de que su potencial constructivo se desarrolle plenamente, concluyó el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa.
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
Internacional
"Es inevitable": Putin aborda la multipolaridad, la conducta agresiva de la OTAN y los límites de una respuesta rusa
1 de octubre, 15:13 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала