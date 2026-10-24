https://noticiaslatam.lat/20261024/rusia-espera-que-el-nuevo-secretario-general-de-la-onu-refuerce-la-voz-del-sur-global-1175580328.html
Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global
Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global
Sputnik Mundo
Moscú espera que la llegada del nuevo secretario general de la ONU contribuya a que la organización se adapte a la realidad de un orden mundial policéntrico, a... 24.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-24T15:51+0000
2026-10-24T15:51+0000
2026-10-24T15:51+0000
internacional
onu
política
rusia
sur global
mundo multipolar
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175200846_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_962dcfbf460bcabc35d3b686be731dd4.jpg
Hace falta devolver al organismo el espíritu de colaboración, garantizar el cumplimiento de los principios de su Estatuto y adaptar los mecanismos de la ONU a las realidades policéntricas actuales, explicó.Asimismo, Logvínov subrayó que es necesario renunciar a los acuerdos a puerta cerrada en favor de un diálogo honesto y basado en el respeto mutuo, reforzar la voz del sur global y "liberar a la Secretaría del yugo de Occidente".Rusia seguirá haciendo todo lo posible para lograr el pleno restablecimiento de la autoridad y la posición de la ONU, con el fin de que su potencial constructivo se desarrolle plenamente, concluyó el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa.
https://noticiaslatam.lat/20261001/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-club-internacional-de-debates-valdai-1175256408.html
sur global
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175200846_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f7fec09f1bff4cb2a2a12c8c3d6d6a28.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onu, política, rusia, sur global, mundo multipolar
onu, política, rusia, sur global, mundo multipolar
Rusia espera que el nuevo secretario general de la ONU refuerce la voz del sur global
Moscú espera que la llegada del nuevo secretario general de la ONU contribuya a que la organización se adapte a la realidad de un orden mundial policéntrico, a reforzar la voz del sur global y a rechazar el dictado de Occidente, declaró el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa, Kiril Logvínov.
Hace falta devolver al organismo el espíritu de colaboración, garantizar el cumplimiento de los principios de su Estatuto y adaptar los mecanismos de la ONU a las realidades policéntricas actuales, explicó.
Asimismo, Logvínov subrayó que es necesario renunciar a los acuerdos a puerta cerrada en favor de un diálogo honesto y basado en el respeto mutuo, reforzar la voz del sur global y "liberar a la Secretaría del yugo de Occidente".
"En este sentido, depositamos grandes esperanzas en la elección del nuevo secretario general de la ONU", comentó.
Rusia seguirá haciendo todo lo posible para lograr el pleno restablecimiento de la autoridad y la posición de la ONU, con el fin de que su potencial constructivo se desarrolle plenamente, concluyó el director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería rusa.