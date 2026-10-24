https://noticiaslatam.lat/20261024/rubio-llama-a-los-cubanos-a-realizar-una-colaboracion-discreta-con-la-cia--1175579026.html

Rubio llama a los cubanos a realizar una "colaboración discreta con la CIA"

Rubio llama a los cubanos a realizar una "colaboración discreta con la CIA"

Sputnik Mundo

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con enviar a las fuerzas estadounidenses a las costas cubanas, el secretario de... 24.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-24T04:20+0000

2026-10-24T04:20+0000

2026-10-24T04:20+0000

américa latina

marco rubio

donald trump

irán

cuba

eeuu

cia

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/17/1168763242_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_64ee121f8a5b14300df92bd103161070.jpg

"Este es el momento", escribió el encargado de la diplomacia estadounidense en un escueto mensaje en sus redes sociales."Ante la decepción de las promesas fallidas, la corrupción, la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", escribió.Previamente, Trump amenazó con enviar a las fuerzas militares de su país, que actualmente se encuentran cerca de Irán, "a 50 metros de la costa", esto con el fin de presionar al Gobierno de Cuba para "cerrar un trato"."Nos ocuparemos de Cuba en nuestro camino de regreso de Irán. Haremos una pequeña escala. No, haremos una pequeña escala. En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es regresar de Irán esos hermosos barcos. Pasaremos por Cuba", dijo durante un evento en Florida.

https://noticiaslatam.lat/20261023/cuba-responde-a-eeuu-en-nuestras-costas-hay-bellas-playas-pero-tambien-diente-de-perro-1175575813.html

irán

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

marco rubio, donald trump, irán, cuba, eeuu, cia, política