Rubio llama a los cubanos a realizar una "colaboración discreta con la CIA"

"Este es el momento", escribió el encargado de la diplomacia estadounidense en un escueto mensaje en sus redes sociales."Ante la decepción de las promesas fallidas, la corrupción, la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", escribió.Previamente, Trump amenazó con enviar a las fuerzas militares de su país, que actualmente se encuentran cerca de Irán, "a 50 metros de la costa", esto con el fin de presionar al Gobierno de Cuba para "cerrar un trato"."Nos ocuparemos de Cuba en nuestro camino de regreso de Irán. Haremos una pequeña escala. No, haremos una pequeña escala. En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es regresar de Irán esos hermosos barcos. Pasaremos por Cuba", dijo durante un evento en Florida.
Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con enviar a las fuerzas estadounidenses a las costas cubanas, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, se dirigió a "quienes buscan generar un cambio positivo" en la mayor de las Antillas.
"Este es el momento", escribió el encargado de la diplomacia estadounidense en un escueto mensaje en sus redes sociales.
"Ante la decepción de las promesas fallidas, la corrupción, la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", escribió.
Previamente, Trump amenazó con enviar a las fuerzas militares de su país, que actualmente se encuentran cerca de Irán, "a 50 metros de la costa", esto con el fin de presionar al Gobierno de Cuba para "cerrar un trato".
"Nos ocuparemos de Cuba en nuestro camino de regreso de Irán. Haremos una pequeña escala. No, haremos una pequeña escala. En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es regresar de Irán esos hermosos barcos. Pasaremos por Cuba", dijo durante un evento en Florida.
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