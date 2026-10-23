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Cuba responde a EEUU: "En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro"
Cuba responde a EEUU: "En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro"
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El canciller cubano Bruno Rodríguez se refirió en una publicación en redes sociales a la reciente amenaza lanzada por el presidente estadounidense Donald... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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"Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación", escribió en su mensaje de X.Además, Rodríguez reiteró en su publicación el mensaje de que la isla no es una amenaza, mientras que el bloqueo en su contra sí lo es."Nos ocuparemos de Cuba en nuestro camino de regreso de Irán. Haremos una pequeña escala. No, haremos una pequeña escala. En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es regresar de Irán esos hermosos barcos. Pasaremos por Cuba", dijo Trump durante un evento en Florida.Desde Cuba se ha denunciado en distintos foros nacionales e internacionales las afectaciones que ha provocado el cerco estadounidense en contra de la isla, por lo que han demandado que cese la presión de Washington en contra de la mayor de las Antillas.
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Cuba responde a EEUU: "En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro"

22:01 GMT 23.10.2026
© Foto : Twitter / @BrunoRguezPBruno Rodríguez, canciller cubano
Bruno Rodríguez, canciller cubano - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
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El canciller cubano Bruno Rodríguez se refirió en una publicación en redes sociales a la reciente amenaza lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que las fuerzas de su país podrían "hacer una parada" en las costas de la mayor de las Antillas como un mecanismo de presión.
"Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación", escribió en su mensaje de X.
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Además, Rodríguez reiteró en su publicación el mensaje de que la isla no es una amenaza, mientras que el bloqueo en su contra sí lo es.
"Nos ocuparemos de Cuba en nuestro camino de regreso de Irán. Haremos una pequeña escala. No, haremos una pequeña escala. En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es regresar de Irán esos hermosos barcos. Pasaremos por Cuba", dijo Trump durante un evento en Florida.
Desde Cuba se ha denunciado en distintos foros nacionales e internacionales las afectaciones que ha provocado el cerco estadounidense en contra de la isla, por lo que han demandado que cese la presión de Washington en contra de la mayor de las Antillas.
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