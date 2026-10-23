https://noticiaslatam.lat/20261023/cuba-responde-a-eeuu-en-nuestras-costas-hay-bellas-playas-pero-tambien-diente-de-perro-1175575813.html

Cuba responde a EEUU: "En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro"

Cuba responde a EEUU: "En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro"

Sputnik Mundo

El canciller cubano Bruno Rodríguez se refirió en una publicación en redes sociales a la reciente amenaza lanzada por el presidente estadounidense Donald... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T22:01+0000

2026-10-23T22:01+0000

2026-10-23T22:01+0000

internacional

sociedad

bruno rodríguez

cuba

eeuu

donald trump

delcy rodríguez

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/14/1144950311_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_31b49c0f9147db7e7399ed7df3542686.jpg

"Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación", escribió en su mensaje de X.Además, Rodríguez reiteró en su publicación el mensaje de que la isla no es una amenaza, mientras que el bloqueo en su contra sí lo es."Nos ocuparemos de Cuba en nuestro camino de regreso de Irán. Haremos una pequeña escala. No, haremos una pequeña escala. En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es regresar de Irán esos hermosos barcos. Pasaremos por Cuba", dijo Trump durante un evento en Florida.Desde Cuba se ha denunciado en distintos foros nacionales e internacionales las afectaciones que ha provocado el cerco estadounidense en contra de la isla, por lo que han demandado que cese la presión de Washington en contra de la mayor de las Antillas.

https://noticiaslatam.lat/20261021/cuba-denuncia-despliegue-inusitado-de-eeuu-para-restar-apoyo-a-la-isla-en-la-onu-1175545337.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, bruno rodríguez, cuba, eeuu, donald trump, delcy rodríguez