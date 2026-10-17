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Más de 233.000 yemeníes han abandonado sus casas desde agosto por las hostilidades, estima la OIM

Más de 233.000 yemeníes han abandonado sus casas desde agosto por las hostilidades, estima la OIM

Sputnik Mundo

Más de 233.000 residentes del sur de Yemen se han visto obligados a huir de sus hogares desde principios de agosto debido a las hostilidades, informó la... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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A su vez, el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ricardo Pires, reveló que los continuos combates afectan el acceso de esta organización a Taiz y, como consecuencia, la circulación de personas y la entrega de ayuda humanitaria.La situación en Yemen se agravó a mediados de julio, cuando fuerzas progubernamentales atacaron el aeropuerto de Saná mientras aterrizaba un avión procedente de Irán con una delegación de dirigentes del movimiento chií Ansarolá (hutíes), que controla amplias zonas del norte y el oeste de Yemen desde septiembre de 2014.Los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita del ataque y declararon la guerra al reino hasta que se levantara el bloqueo sobre los territorios bajo su control.En las últimas semanas, Ansarolá ha intensificado sus ataques contra las fuerzas del Gobierno yemení y contra Arabia Saudita, que lidera la coalición árabe que combate a los hutíes. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 4.000 personas ya han huido de Yemen a Yibuti.El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que más de 800.000 personas en Yemen han perdido el acceso a la ayuda humanitaria debido a la escalada bélica.Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que los hospitales del país no pueden hacer frente a la afluencia de heridos.

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