EEUU podría hacer negocios con Rusia tras finalizar el conflicto ucraniano: Trump

Desde el comienzo de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump ha manifestado su intención de poner fin al conflicto. En ese contexto, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner han mantenido frecuentes contactos con representantes de ambas naciones para impulsar una solución negociada.
El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció a favor de que pueda llegarse a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, tras lo cual dijo que sería posible la propuesta de negocios entre ambas naciones.
"Ciertamente haré negocios con Ucrania y con Rusia después de que este conflicto termine, creo", dijo el mandatario en declaraciones en Florida.
Desde el comienzo de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump ha manifestado su intención de poner fin al conflicto.