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Musk ya restauró el acceso de Ucrania a Starlink, dice Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado sobre los reportes de la prensa occidental que señalaban que habló con el empresario Elon Musk para... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T22:18+0000
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"No quiero hacer comentarios al respecto. Ya saben, tanto si llamé yo como si llamó otra persona, no hay ninguna diferencia. Al fin y al cabo, lo volvió a poner en su sitio", dijo.Musk ha afirmado que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el presidente.
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Musk ya restauró el acceso de Ucrania a Starlink, dice Trump

22:18 GMT 22.10.2026
© AP Photo / Carlos Osorio Donald Trump, presidente de EEUU
 Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Carlos Osorio
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El presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado sobre los reportes de la prensa occidental que señalaban que habló con el empresario Elon Musk para solicitarle que retirara las restricciones de uso del sistema Starlink en Ucrania.
"No quiero hacer comentarios al respecto. Ya saben, tanto si llamé yo como si llamó otra persona, no hay ninguna diferencia. Al fin y al cabo, lo volvió a poner en su sitio", dijo.
Musk ha afirmado que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el presidente.
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