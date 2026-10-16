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Vladímir Putin conversa con el papa León XIV, informa el Kremlin

Vladímir Putin conversa con el papa León XIV, informa el Kremlin

Sputnik Mundo

De acuerdo con el comunicado del Kremlin, la conversación entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el papa León XIV se desarrolló en un ambiente... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T16:25+0000

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El mandatario ruso le deseó al sumo pontífice una pronta recuperación y buena salud tras la operación que este sostuvo recientemente.Putin destacó la importancia de la colaboración entre Rusia y el Vaticano para promover valores comunes y proteger a los cristianos y los lugares sagrados cristianos en el mundo. Además, durante la conversación se abordó el tema del conflicto en Ucrania.El jefe de Estado ruso respaldó la intención del Vaticano de contribuir a garantizar la seguridad de la población de la ciudad de Aleshki, en la región de Jersón, y de organizar el envío de suministros esenciales a esa localidad, tarea que se ve obstaculizada por las actuaciones de las tropas de Kiev.Reuters Remo Casilli

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