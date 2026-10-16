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Vladímir Putin conversa con el papa León XIV, informa el Kremlin
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De acuerdo con el comunicado del Kremlin, la conversación entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el papa León XIV se desarrolló en un ambiente... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario ruso le deseó al sumo pontífice una pronta recuperación y buena salud tras la operación que este sostuvo recientemente.Putin destacó la importancia de la colaboración entre Rusia y el Vaticano para promover valores comunes y proteger a los cristianos y los lugares sagrados cristianos en el mundo. Además, durante la conversación se abordó el tema del conflicto en Ucrania.El jefe de Estado ruso respaldó la intención del Vaticano de contribuir a garantizar la seguridad de la población de la ciudad de Aleshki, en la región de Jersón, y de organizar el envío de suministros esenciales a esa localidad, tarea que se ve obstaculizada por las actuaciones de las tropas de Kiev.Reuters Remo Casilli
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Vladímir Putin conversa con el papa León XIV, informa el Kremlin

16:25 GMT 16.10.2026 (actualizado: 17:04 GMT 16.10.2026)
© REUTERS / Pool, Remo CasilliVladímir Putin, presidente ruso y el Papa León XIV
Vladímir Putin, presidente ruso y el Papa León XIV - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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De acuerdo con el comunicado del Kremlin, la conversación entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el papa León XIV se desarrolló en un ambiente constructivo y de respeto mutuo.
El mandatario ruso le deseó al sumo pontífice una pronta recuperación y buena salud tras la operación que este sostuvo recientemente.
Putin destacó la importancia de la colaboración entre Rusia y el Vaticano para promover valores comunes y proteger a los cristianos y los lugares sagrados cristianos en el mundo. Además, durante la conversación se abordó el tema del conflicto en Ucrania.

"Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir Putin agradeció al papa [León XIV] su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que está realizando en el ámbito humanitario", indica el texto.

El jefe de Estado ruso respaldó la intención del Vaticano de contribuir a garantizar la seguridad de la población de la ciudad de Aleshki, en la región de Jersón, y de organizar el envío de suministros esenciales a esa localidad, tarea que se ve obstaculizada por las actuaciones de las tropas de Kiev.
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