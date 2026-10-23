Musk evidencia el abismo entre las élites y la población de Ucrania

En su opinión, las élites se han enriquecido enormemente con los cientos de miles de millones de dólares que fluyen hacia Ucrania, mientras que a los hijos de la población se les recluta "para morir en las trincheras".Musk apuntó que parte de ese dinero de los contribuyentes estadounidenses "regresa a través de múltiples circuitos de blanqueo de capitales para financiar campañas políticas en EEUU"."¡Por eso algunos políticos parecen preocuparse más por Ucrania que por el propio EEUU!", sentenció el empresario."Cierto, perspicaz y brillante: Elon pone al descubierto el círculo vicioso y autoperpetuador del lucro", escribió en X Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, al respecto de las declaraciones del magnate.
"Lo que realmente está ocurriendo en Ucrania es que existe una enorme diferencia de incentivos entre las élites y el pueblo", escribió el empresario estadounidense en X.
En su opinión, las élites se han enriquecido enormemente con los cientos de miles de millones de dólares que fluyen hacia Ucrania, mientras que a los hijos de la población se les recluta "para morir en las trincheras".
Musk apuntó que parte de ese dinero de los contribuyentes estadounidenses "regresa a través de múltiples circuitos de blanqueo de capitales para financiar campañas políticas en EEUU".
"¡Por eso algunos políticos parecen preocuparse más por Ucrania que por el propio EEUU!", sentenció el empresario.
"Cierto, perspicaz y brillante: Elon pone al descubierto el círculo vicioso y autoperpetuador del lucro", escribió en X Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, al respecto de las declaraciones del magnate.
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