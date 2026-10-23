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La Cruz Roja insta a América Latina a reforzar la prevención ante El Niño

La Cruz Roja insta a América Latina a reforzar la prevención ante El Niño

Sputnik Mundo

Ante la magnitud prevista del fenómeno climatológico El Niño, que podría prolongarse hasta febrero de 2027, la Federación Internacional de Sociedades de la... 23.10.2026, Sputnik Mundo

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Según declaró la directora regional de la IFRC, Loyce Pace, "'El Niño' puede ser histórico, pero sus consecuencias no están escritas".La funcionaria aseguró que si el fenómeno climático "encuentra a una familia sin reservas de agua, a una comunidad indígena donde las alertas no llegan a tiempo o a personas que no saben qué hacer si los incendios se acercan a sus casas", podría convertirse en un desastre.En ese sentido, destacó la urgencia de proteger a los grupos vulnerables ante estos eventos.Además, llamó a implementar medidas adaptadas a cada territorio para anticiparse a sequías, calor extremo, incendios forestales e inundaciones, que podrían intensificarse por la combinación de la crisis climática y la ausencia del Estado.

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