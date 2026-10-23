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La Cruz Roja insta a América Latina a reforzar la prevención ante El Niño
La Cruz Roja insta a América Latina a reforzar la prevención ante El Niño
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Ante la magnitud prevista del fenómeno climatológico El Niño, que podría prolongarse hasta febrero de 2027, la Federación Internacional de Sociedades de la... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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Según declaró la directora regional de la IFRC, Loyce Pace, "'El Niño' puede ser histórico, pero sus consecuencias no están escritas".La funcionaria aseguró que si el fenómeno climático "encuentra a una familia sin reservas de agua, a una comunidad indígena donde las alertas no llegan a tiempo o a personas que no saben qué hacer si los incendios se acercan a sus casas", podría convertirse en un desastre.En ese sentido, destacó la urgencia de proteger a los grupos vulnerables ante estos eventos.Además, llamó a implementar medidas adaptadas a cada territorio para anticiparse a sequías, calor extremo, incendios forestales e inundaciones, que podrían intensificarse por la combinación de la crisis climática y la ausencia del Estado.
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La Cruz Roja insta a América Latina a reforzar la prevención ante El Niño

07:41 GMT 23.10.2026
© AP Photo / NOAAImagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo)
Imagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / NOAA
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Ante la magnitud prevista del fenómeno climatológico El Niño, que podría prolongarse hasta febrero de 2027, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) llamó a América Latina y el Caribe a reforzar sus sistemas de alerta temprana y respuesta ante emergencias.
Según declaró la directora regional de la IFRC, Loyce Pace, "'El Niño' puede ser histórico, pero sus consecuencias no están escritas".
La funcionaria aseguró que si el fenómeno climático "encuentra a una familia sin reservas de agua, a una comunidad indígena donde las alertas no llegan a tiempo o a personas que no saben qué hacer si los incendios se acercan a sus casas", podría convertirse en un desastre.
En ese sentido, destacó la urgencia de proteger a los grupos vulnerables ante estos eventos.
El estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
Internacional
La FAO advierte que El Niño y las interrupciones en Ormuz podrían agravar los riesgos para la seguridad alimentaria
16 de octubre, 10:33 GMT
Además, llamó a implementar medidas adaptadas a cada territorio para anticiparse a sequías, calor extremo, incendios forestales e inundaciones, que podrían intensificarse por la combinación de la crisis climática y la ausencia del Estado.
"Los pronósticos existen, las comunidades están organizadas y la Cruz Roja está lista, lo que necesita es ampliar y fortalecer la colaboración con Estados, agencias humanitarias e instituciones científicas para transformar el conocimiento y los recursos humanos, técnicos y financieros en soluciones que salven vidas", sostuvo.
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