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La FAO advierte que El Niño y las interrupciones en Ormuz podrían agravar los riesgos para la seguridad alimentaria
La FAO advierte que El Niño y las interrupciones en Ormuz podrían agravar los riesgos para la seguridad alimentaria
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Las interrupciones en la navegación por el estrecho de Ormuz y el fenómeno climático de El Niño podrían potenciarse mutuamente y agravar los riesgos para la... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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El encarecimiento de los combustibles y fertilizantes, las condiciones meteorológicas adversas y las dificultades logísticas podrían reducir las cosechas y dificultar el suministro de alimentos a precios asequibles. Sin embargo, la FAO no ha publicado una previsión global que cuantifique el impacto conjunto de ambos factores.Según Torero, el alcance de las consecuencias dependerá de la duración de las interrupciones, la magnitud de las anomalías meteorológicas y otros factores, como las decisiones de los agricultores y la demanda de biocombustibles."Al mismo tiempo, las perturbaciones en el comercio y el transporte pueden impedir el suministro fiable de las existencias disponibles a las regiones que sufren déficit, a precios asequibles", señaló.El economista subrayó la importancia de vigilar las perspectivas de cosecha, los mercados de fertilizantes y combustibles, los flujos comerciales y la inflación alimentaria.El fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento de las aguas en la zona ecuatorial central y oriental del océano Pacífico hasta alcanzar valores anómalos.
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La FAO advierte que El Niño y las interrupciones en Ormuz podrían agravar los riesgos para la seguridad alimentaria
Las interrupciones en la navegación por el estrecho de Ormuz y el fenómeno climático de El Niño podrían potenciarse mutuamente y agravar los riesgos para la agricultura mundial y la seguridad alimentaria, destacó a Sputnik el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero.
El encarecimiento de los combustibles y fertilizantes, las condiciones meteorológicas adversas y las dificultades logísticas podrían reducir las cosechas y dificultar el suministro de alimentos a precios asequibles. Sin embargo, la FAO no ha publicado una previsión global que cuantifique el impacto conjunto de ambos factores.
Según Torero, el alcance de las consecuencias dependerá de la duración de las interrupciones, la magnitud de las anomalías meteorológicas y otros factores, como las decisiones de los agricultores y la demanda de biocombustibles.
"Al mismo tiempo, las perturbaciones en el comercio y el transporte pueden impedir el suministro fiable de las existencias disponibles a las regiones que sufren déficit, a precios asequibles", señaló.
El economista subrayó la importancia de vigilar las perspectivas de cosecha, los mercados de fertilizantes y combustibles, los flujos comerciales y la inflación alimentaria.
El fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento de las aguas en la zona ecuatorial central y oriental del océano Pacífico hasta alcanzar valores anómalos.
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