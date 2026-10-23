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Dictan prisión preventiva para la exaspirante a la Presidencia de Ecuador Luisa González

Dictan prisión preventiva para la exaspirante a la Presidencia de Ecuador Luisa González

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Un juez de Ecuador dictó prisión preventiva contra la excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, detenida en Manabí en el... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T17:45+0000

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La excandidata a la Presidencia de Ecuador fue detenida el 22 de octubre en la provincia ecuatoriana de Manabí. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado informó que "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".González denunció que fue detenida "por una acusación absurda", al arremeter contra el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, de haber llevado al país "al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales", agregando que "el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente".

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