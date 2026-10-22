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Revolución Ciudadana denuncia la detención de la excandidata presidencial ecuatoriana González

Revolución Ciudadana denuncia la detención de la excandidata presidencial ecuatoriana González

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La exaspirante presidencial ecuatoriana en 2023 y 2025 del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, fue detenida en la provincia de Manabí... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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La actual ubicación de la retenida no fue especificada por las autoridades, ni se ha permitido el acceso de su defensa técnica, lo cual es una "grave vulneración a las garantías básicas" del debido proceso y "a sus derechos humanos fundamentales", indica el texto.Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó la ejecución de órdenes de detención contra tres personas sin especificar nombres."La Fiscalía y la Policía ejecutaron esta madrugada órdenes de detención en [las provincias de] Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos", señala la entidad estatal en la red social X.Previamente, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) también había denunciado la detención de González a través de su cuenta de X.

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