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Luisa González hace sus primeras declaraciones tras su detención en Ecuador

Luisa González hace sus primeras declaraciones tras su detención en Ecuador

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La exaspirante presidencial ecuatoriana en 2023 y 2025 del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, se pronunció en la red social X luego de su... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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"Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país", indica su mensaje en la red social X.En la misma carta, la exaspirante presidencial acusó al Gobierno del presidente, Daniel Noboa, de haber llevado al país "al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales", agregando que "el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente".La excandidata a la Presidencia de Ecuador fue detenida el 22 de octubre en la provincia ecuatoriana de Manabí. Aunque la Fiscalía General del Estado no identificó por nombre a las personas detenidas durante el operativo realizado en esta provincia y en la de Pichincha, las iniciales L. M. G. A., mencionadas en su comunicado sobre el denominado Caso Laberinto, coinciden con las de Luisa Magdalena González Alcívar.Ese mismo día, desde el movimiento Revolución Ciudadana confirmaron la detención de González. La actual ubicación de la retenida no fue especificada por las autoridades, ni se permitió el acceso de su defensa técnica, lo cual es una "grave vulneración a las garantías básicas" del debido proceso y "a sus derechos humanos fundamentales", denunciaron en su comunicado.Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".El expresidente de Ecuador Rafael Correa difundió en la red social X imágenes de la política detenida.

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