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"Una piedra en el zapato": Vucic explica cómo Serbia resiste la presión de la UE | Video
"Una piedra en el zapato": Vucic explica cómo Serbia resiste la presión de la UE | Video
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Los países de la UE mantienen numerosas objeciones respecto a Serbia y no estarán dispuestos a admitirla en el bloque en un futuro próximo, comparte en... 22.10.2026, Sputnik Mundo
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Por otro lado, agrega, la Unión Europea desconfía de él en materia de un supuesto enfrentamiento entre Europa y Rusia, al igual que no acepta su postura respecto al reconocimiento de la independencia de Kosovo y el genocidio de Srebrenica."[En la UE consideran:] 'No podemos confiar en él si llega el día del juicio final'. Ustedes ya saben a qué me refiero, a un posible enfrentamiento entre Europa y Rusia. En segundo lugar, Vucic no quiere resolver la cuestión de Kosovo tal y como ellos quieren, es decir, reconocer de una forma u otra la independencia de Kosovo. En tercer lugar [en la UE piensan]: 'Tenemos que hacer cuentas con Vucic por ese infierno que nos hizo pasar en la ONU con el tema del genocidio de Srebrenica'", sostiene.Asimismo, el expresidente destaca la comprensión que han mostrado las autoridades rusas hacia Serbia. Según el exmandatario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en muchas ocasiones ha entendido la complicada situación política en la que se encontraba el país balcánico y se daba cuenta de la presión occidental a la que estaba sometido.En este contexto, Vucic recuerda las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, sobre la capacidad de la UE para presionar al exjefe de Estado serbio.
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Vucic destaca la comprensión que han mostrado las autoridades rusas hacia Serbia
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"Una piedra en el zapato": Vucic explica cómo Serbia resiste la presión de la UE | Video

19:53 GMT 22.10.2026
© SputnikEl expresidente serbio Aleksandar Vucic en una entrevista con Sputnik
El expresidente serbio Aleksandar Vucic en una entrevista con Sputnik - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
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Los países de la UE mantienen numerosas objeciones respecto a Serbia y no estarán dispuestos a admitirla en el bloque en un futuro próximo, comparte en exclusiva a Sputnik el expresidente serbio Aleksandar Vucic. El político destacó, como contraparte, la comprensión que ha mostrado Moscú hacia Belgrado de cara a las presiones de Occidente.

"No necesitan una piedra en el zapato en los Balcanes occidentales. Quieren tranquilidad total y un frente unido contra Rusia, ya que se están preparando para ello. Vucic es un obstáculo porque durante cuatro años y medio aguantó toda la presión y no quiso hacerlo", explica.

Por otro lado, agrega, la Unión Europea desconfía de él en materia de un supuesto enfrentamiento entre Europa y Rusia, al igual que no acepta su postura respecto al reconocimiento de la independencia de Kosovo y el genocidio de Srebrenica.
"[En la UE consideran:] 'No podemos confiar en él si llega el día del juicio final'. Ustedes ya saben a qué me refiero, a un posible enfrentamiento entre Europa y Rusia. En segundo lugar, Vucic no quiere resolver la cuestión de Kosovo tal y como ellos quieren, es decir, reconocer de una forma u otra la independencia de Kosovo. En tercer lugar [en la UE piensan]: 'Tenemos que hacer cuentas con Vucic por ese infierno que nos hizo pasar en la ONU con el tema del genocidio de Srebrenica'", sostiene.
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Asimismo, el expresidente destaca la comprensión que han mostrado las autoridades rusas hacia Serbia. Según el exmandatario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en muchas ocasiones ha entendido la complicada situación política en la que se encontraba el país balcánico y se daba cuenta de la presión occidental a la que estaba sometido.

"Me refiero a mi amigo [el asesor del presidente de Rusia, Yuri] Ushakov y a [el portavoz del Kremlin] Dmitri Peskov, con quien nos veíamos menos a menudo, pero quien siempre mantuvo una actitud adecuada [hacia Serbia]. Y, por supuesto, me refiero al presidente [de Rusia] Vladímir Putin, quien, en mi opinión, siempre se ha esforzado, y eso explica su éxito en la política. Cuando conversa, se pone al mismo tiempo en el lugar del otro", señala.

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En este contexto, Vucic recuerda las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, sobre la capacidad de la UE para presionar al exjefe de Estado serbio.
"No olviden lo que Dmitri Medvédev dijo una vez: 'Solo hay una persona de la que puedo afirmar con certeza que ejercer presión sobre ella les resultará muy difícil'. Y eso lo dijo él sobre mí", recordó.
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