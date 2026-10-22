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"Una piedra en el zapato": Vucic explica cómo Serbia resiste la presión de la UE | Video

"Una piedra en el zapato": Vucic explica cómo Serbia resiste la presión de la UE | Video

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Los países de la UE mantienen numerosas objeciones respecto a Serbia y no estarán dispuestos a admitirla en el bloque en un futuro próximo, comparte en... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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Por otro lado, agrega, la Unión Europea desconfía de él en materia de un supuesto enfrentamiento entre Europa y Rusia, al igual que no acepta su postura respecto al reconocimiento de la independencia de Kosovo y el genocidio de Srebrenica."[En la UE consideran:] 'No podemos confiar en él si llega el día del juicio final'. Ustedes ya saben a qué me refiero, a un posible enfrentamiento entre Europa y Rusia. En segundo lugar, Vucic no quiere resolver la cuestión de Kosovo tal y como ellos quieren, es decir, reconocer de una forma u otra la independencia de Kosovo. En tercer lugar [en la UE piensan]: 'Tenemos que hacer cuentas con Vucic por ese infierno que nos hizo pasar en la ONU con el tema del genocidio de Srebrenica'", sostiene.Asimismo, el expresidente destaca la comprensión que han mostrado las autoridades rusas hacia Serbia. Según el exmandatario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en muchas ocasiones ha entendido la complicada situación política en la que se encontraba el país balcánico y se daba cuenta de la presión occidental a la que estaba sometido.En este contexto, Vucic recuerda las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, sobre la capacidad de la UE para presionar al exjefe de Estado serbio.

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