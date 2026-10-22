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"Un activo de presión en el T-MEC": ¿qué implicaría para México el aumento de compras de gas natural a EEUU?

"Un activo de presión en el T-MEC": ¿qué implicaría para México el aumento de compras de gas natural a EEUU?

Sputnik Mundo

México compra cifras récord de gas natural de Estados Unidos, lo que le otorga a Washington una carta fuerte en la revisión del acuerdo comercial. Expertos... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reconoció que ha abordado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la posibilidad de que la nación latinoamericana incremente las compras de este bien a ese país.Las declaraciones de la mandataria latinoamericana ocurren en un entorno en el que México ya depende fuertemente de las compras a Washington del combustible, que es clave para la generación eléctrica y la industria. Un tema a manejar en el pacto comercialEl acelerado crecimiento de las importaciones de gas natural de EEUU a México evidencia la dependencia excesiva del gigante latinoamericano de un solo proveedor, observó en entrevista con Sputnik el profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) José María Ramos García.Esta circunstancia, agregó el experto, le otorga a Washington un fuerte activo de presión en la revisión del T-MEC, en un contexto ya de por sí marcado por diferencias y ciertas dificultades en las negociaciones relativas a otras problemáticas que atañen a ambos países.En ello coincidió el académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) Jenner Torrez Vázquez, para quien aumentar las importaciones del combustible, tal como pretende el presidente Trump, "implicaría profundizar esa dependencia".Respecto a los factores estructurales que dieron paso a esta situación, el experto enumeró en charla para este medio la disminución histórica de la producción de gas natural, que se exacerbó a raíz de la reforma energética impulsada en 2013 por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).Adicionalmente, señaló el uso que se le da en el país a este combustible extraído del subsuelo. "Por ejemplo, entre enero y mayo de este año, Pemex [Petróleos Mexicanos] produjo una cantidad importante de gas natural", destacó."Sin embargo, de esa producción, solamente el 12% se destinó al transporte. El 88% restante se quedó en operaciones [de la paraestatal]. A eso habría que sumarle el desperdicio por la quema y el venteo", explicó el académico.En tercer lugar, enlistó el modelo para cubrir la demanda, que durante años optó por importar gas barato y, en consecuencia, construir gasoductos para transportar el combustible a la nación latinoamericana, en lugar de desarrollar la producción local. Por último, el especialista apuntó el aumento del consumo de energía eléctrica, que se atribuye a factores como el cambio climático y el crecimiento de las ciudades, pero también a los requerimientos de la industria.El objetivo no debe ser rechazar la cooperaciónAnte los desafíos que implica la dependencia energética del vecino del norte, Ramos García defendió que el objetivo mexicano "no debe ser rechazar la cooperación que ya se tiene con Estados Unidos, sino establecer mejores condiciones".Para el experto, si bien una mayor integración incrementa la exposición mexicana a interrupciones del suministro, variaciones en los precios y presiones políticas, también puede generar beneficios compartidos."¿Cuáles son las ventajas de una mejor coordinación o cooperación con [Washington]? Que puedas asegurar el suministro, disminuir esas presiones, fortalecer la resiliencia y equilibrar los altos costos", argumentó.En ese sentido, reflexionó que México requiere de un enfoque de seguridad económica que promueva una mejor gestión de la cooperación bilateral, a la vez que apuesta por la diversificación energética y el fortalecimiento de la industria nacional, así como el desarrollo de fuentes alternativas, todo en el marco de una política de desarrollo regional y transfronterizo.Hacia la transición energéticaPor su parte, Torrez Vázquez sostuvo que el país latinoamericano necesita generar las condiciones que permitan, a partir de la producción nacional, responder a la demanda doméstica.Lo anterior, continuó, abonará a que México desarrolle "la capacidad para poder fijar a quién le compra, cuánto le compra y (...) responder a las presiones o a los intentos de presión" de Washington.Paralelamente, mencionó que el país latinoamericano es "el socio privilegiado de EEUU porque es el mayor mercado para el gas [de la nación norteamericana], particularmente para los productores texanos, que requieren a quién venderle este producto".En ese sentido, remarcó que "no es solamente México el que necesita del producto, sino que Texas necesita a quién venderle; hay una relación de dependencia en ambos sentidos"."Otro elemento importante es lo que México ya ha venido haciendo, la propuesta que hizo la mandataria Sheinbaum, que era el tema de la fracturación hidráulica, el famoso fracking", remarcó el economista.Por lo anterior, concluyó que el objetivo a largo plazo "tiene que ver con la generación de esta tan anhelada transición energética", toda vez que "seguimos dependiendo de los hidrocarburos" para sostener la demanda que "ni siquiera va a los hogares", sino a generación de energía eléctrica.

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