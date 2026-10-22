Rusia y China buscan frenar el uso delictivo de las nuevas tecnologías en la justicia
© Foto : Tribunal Supremo de RusiaEl presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, y el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Chen Wenqing
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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, destacó la importancia del diálogo profesional ruso-chino en materia de justicia, al reunirse con el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Chen Wenqing. También enfatizó el potencial de la cooperación que tienen ambos países con respecto al asunto.
"Guardo un grato recuerdo de nuestras anteriores conversaciones, tan exhaustivas y concretas. Quiero mencionar especialmente que siempre recuerdo con cariño mis visitas a su país. Hoy se me ha presentado una nueva oportunidad de continuar el diálogo, pero esta vez en calidad de presidente del Tribunal Supremo de Rusia", indicó Krasnov.
También recalcó que, gracias a la relación de amistad personal entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, la colaboración entre Rusia y China ha recibido un nuevo impulso.
Además, se ha atribuido una responsabilidad especial en la aplicación práctica de los acuerdos alcanzados al más alto nivel a las instituciones encargadas de la legalidad, el orden público y la justicia. En este sentido, señaló que los mecanismos estatales rusos y chinos son muy similares en muchos aspectos, y las cuestiones de seguridad nacional, el orden público y la eficacia de la justicia se abordan en estrecha relación entre sí.
Al destacar la especial atención que Chen Wenqing presta al tema de la ciberseguridad, Krasnov recordó su visita a Moscú en mayo y su participación en una reunión internacional dedicada a la lucha contra las amenazas modernas. Con ello, el presidente del Tribunal Supremo de Rusia sostuvo que la naturaleza de los riesgos actuales está cambiando de rumbo rápidamente.
En concreto, acentuó que la delincuencia transnacional utiliza activamente las tecnologías digitales, lo que repercute directamente en la labor de los tribunales y se requieren mecanismos modernos de cooperación internacional.
"Considero que Rusia y China tienen un potencial considerable en esta dirección. Veo especialmente útil la colaboración en casos de ciberdelitos, infracciones económicas y financieras, corrupción y legalización de ingresos ilícitos", declaró Krasnov, subrayando la importancia de aplicar el principio de la inevitabilidad del castigo, independientemente de la ubicación del delincuente, de sus activos y de la infraestructura digital.
A la vez, el jefe del Tribunal Supremo ruso informó de la reciente firma de un acuerdo de cooperación entre las máximas instancias judiciales de ambos países, que, según sus palabras, permitirá ampliar los ámbitos prácticos de la actividad en la materia.
"Estoy convencido de que el futuro desarrollo estrecho de las relaciones de colaboración entre los sistemas judiciales de Rusia y China será la base para mejorar el nivel de protección de nuestros ciudadanos, garantizará la seguridad de las relaciones económicas y constituirá una barrera sólida contra el uso de las nuevas tecnologías con fines delictivos", concluyó.
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