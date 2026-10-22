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Rusia y China buscan frenar el uso delictivo de las nuevas tecnologías en la justicia

Rusia y China buscan frenar el uso delictivo de las nuevas tecnologías en la justicia

Sputnik Mundo

El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, destacó la importancia del diálogo profesional ruso-chino en materia de justicia, al reunirse con el... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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También recalcó que, gracias a la relación de amistad personal entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, la colaboración entre Rusia y China ha recibido un nuevo impulso.Además, se ha atribuido una responsabilidad especial en la aplicación práctica de los acuerdos alcanzados al más alto nivel a las instituciones encargadas de la legalidad, el orden público y la justicia. En este sentido, señaló que los mecanismos estatales rusos y chinos son muy similares en muchos aspectos, y las cuestiones de seguridad nacional, el orden público y la eficacia de la justicia se abordan en estrecha relación entre sí.Al destacar la especial atención que Chen Wenqing presta al tema de la ciberseguridad, Krasnov recordó su visita a Moscú en mayo y su participación en una reunión internacional dedicada a la lucha contra las amenazas modernas. Con ello, el presidente del Tribunal Supremo de Rusia sostuvo que la naturaleza de los riesgos actuales está cambiando de rumbo rápidamente.En concreto, acentuó que la delincuencia transnacional utiliza activamente las tecnologías digitales, lo que repercute directamente en la labor de los tribunales y se requieren mecanismos modernos de cooperación internacional."Considero que Rusia y China tienen un potencial considerable en esta dirección. Veo especialmente útil la colaboración en casos de ciberdelitos, infracciones económicas y financieras, corrupción y legalización de ingresos ilícitos", declaró Krasnov, subrayando la importancia de aplicar el principio de la inevitabilidad del castigo, independientemente de la ubicación del delincuente, de sus activos y de la infraestructura digital.A la vez, el jefe del Tribunal Supremo ruso informó de la reciente firma de un acuerdo de cooperación entre las máximas instancias judiciales de ambos países, que, según sus palabras, permitirá ampliar los ámbitos prácticos de la actividad en la materia.

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