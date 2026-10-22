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Un enfoque integral permitirá una cooperación jurídica eficaz entre Rusia y China, señala un alto cargo ruso

Un enfoque integral permitirá una cooperación jurídica eficaz entre Rusia y China, señala un alto cargo ruso

Sputnik Mundo

Las relaciones entre Rusia y China cuentan con una base sólida y se desarrollan a un ritmo vertiginoso —un rumbo trazado por los líderes Vladímir Putin y Xi... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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El crecimiento de los vínculos económicos y humanitarios aumenta la importancia de contar con una infraestructura jurídica sólida, aseveró el funcionario ruso.Además, agregó que los ciudadanos y las organizaciones deben tener la certeza de que sus derechos están protegidos de forma eficaz. Esta es una tarea común de los tribunales, los órganos judiciales y todas las instituciones jurídicas de Rusia y China.Entre las principales líneas de desarrollo, Krasnov destacó el ámbito de las tecnologías modernas. Por su parte, el Ministerio de Justicia de China está integrando oficinas, una línea de atención telefónica y servicios en línea para ofrecer asistencia jurídica las 24 horas del día, mediante la implantación de la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el big data.Mientras tanto, en Rusia se ha aprobado el plan para la implantación de la inteligencia artificial en la actividad judicial, que garantiza los derechos y libertades fundamentales en el uso de las redes neuronales, destacó.En cuanto a la ciencia y la educación, el funcionario recordó que en mayo se inauguró en Pekín el Año de la Cooperación Ruso-China en el ámbito educativo. Asimismo, señaló que la Universidad Estatal de Rusia Lébedev está dispuesta a reforzar la cooperación con las instituciones competentes del Ministerio de Justicia de China.

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