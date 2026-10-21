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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia viaja a China para compartir la experiencia del sistema judicial ruso

El presidente del Tribunal Supremo de Rusia viaja a China para compartir la experiencia del sistema judicial ruso

Sputnik Mundo

El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, llegó a la capital china por invitación de su homólogo, Zhang Jun, presidente del Tribunal Popular... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T07:40+0000

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Durante su estancia de tres días, Krasnov mantendrá reuniones de alto nivel. El encuentro central será una reunión con Zhang Jun, en la que abordarán cuestiones clave de la cooperación judicial y jurídica.Ambas delegaciones analizarán una agenda diversa y prevén suscribir un acuerdo orientado a dinamizar los lazos y el intercambio bilateral en el ámbito jurídico..Asimismo, Krasnov visitará instituciones judiciales chinas para conocer las prácticas de sus homólogos y compartir la experiencia del sistema judicial ruso.

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