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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia viaja a China para compartir la experiencia del sistema judicial ruso
El presidente del Tribunal Supremo de Rusia viaja a China para compartir la experiencia del sistema judicial ruso
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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, llegó a la capital china por invitación de su homólogo, Zhang Jun, presidente del Tribunal Popular... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T07:40+0000
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Durante su estancia de tres días, Krasnov mantendrá reuniones de alto nivel. El encuentro central será una reunión con Zhang Jun, en la que abordarán cuestiones clave de la cooperación judicial y jurídica.Ambas delegaciones analizarán una agenda diversa y prevén suscribir un acuerdo orientado a dinamizar los lazos y el intercambio bilateral en el ámbito jurídico..Asimismo, Krasnov visitará instituciones judiciales chinas para conocer las prácticas de sus homólogos y compartir la experiencia del sistema judicial ruso.
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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia viaja a China para compartir la experiencia del sistema judicial ruso
El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, llegó a la capital china por invitación de su homólogo, Zhang Jun, presidente del Tribunal Popular Supremo de China. La visita supone un nuevo paso en el desarrollo de la cooperación judicial entre ambos países.
Durante su estancia de tres días, Krasnov mantendrá reuniones de alto nivel. El encuentro central será una reunión con Zhang Jun, en la que abordarán cuestiones clave de la cooperación judicial y jurídica.
Ambas delegaciones analizarán una agenda diversa y prevén suscribir un acuerdo orientado a dinamizar los lazos y el intercambio bilateral en el ámbito jurídico..
Asimismo, Krasnov visitará instituciones judiciales chinas para conocer las prácticas de sus homólogos y compartir la experiencia del sistema judicial ruso.