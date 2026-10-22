https://noticiaslatam.lat/20261022/argentina-declara-como-organizaciones-terroristas-al-cartel-de-sinaloa-y-las-farc-ep-1175555382.html
Argentina declara como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y las FARC-EP
Argentina declara como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y las FARC-EP
Sputnik Mundo
El Gobierno argentino catalogó oficialmente a cinco grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, las FARC–EP y el ELN, de organizaciones terroristas... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T13:58+0000
2026-10-22T13:58+0000
2026-10-22T13:58+0000
américa latina
🌎 américa
argentina
javier milei
seguridad
méxico
colombia
ejército de liberación nacional (eln) de colombia
gobierno de ecuador
delincuencia organizada
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170318144_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_88bf5090d658c47db0b0701c0dbd35d4.jpg
De esta manera, el presidente argentino, Javier Milei, reafirma su "compromiso indeclinable" con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, así como con el objetivo de identificar y combatir a las organizaciones que "emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal".Se detalla que esta decisión fue adoptada de acuerdo con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
https://noticiaslatam.lat/20261020/la-dea-los-perseguira-eeuu-advierte-que-seguira-combatiendo-al-narco-en-paises-de-america-latina-1175514497.html
🌎 américa
argentina
méxico
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170318144_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_96d37f8e67f6450c0461343c6b3f585f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌎 américa, argentina, javier milei, seguridad, méxico, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, gobierno de ecuador, delincuencia organizada
🌎 américa, argentina, javier milei, seguridad, méxico, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, gobierno de ecuador, delincuencia organizada
Argentina declara como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y las FARC-EP
El Gobierno argentino catalogó oficialmente a cinco grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, las FARC–EP y el ELN, de organizaciones terroristas, se desprende del documento firmado por el presidente del país.
"El Gobierno Nacional ha declarado a las organizaciones criminales mexicanas conocidas como 'Cártel de Sinaloa' y 'La Nueva Familia Michoacana'; a las organizaciones guerrilleras colombianas denominadas 'Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas - Ejército del Pueblo (FARC–EP)' y 'Ejército de Liberación Nacional (ELN)'; y a la organización criminal ecuatoriana 'Los Tiguerones', como organizaciones terroristas", indica el comunicado oficial.
De esta manera, el presidente argentino, Javier Milei, reafirma su "compromiso indeclinable" con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, así como con el objetivo de identificar y combatir a las organizaciones que "emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal".
Se detalla que esta decisión fue adoptada de acuerdo con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.