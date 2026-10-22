Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261022/argentina-declara-como-organizaciones-terroristas-al-cartel-de-sinaloa-y-las-farc-ep-1175555382.html
Argentina declara como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y las FARC-EP
Argentina declara como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y las FARC-EP
Sputnik Mundo
El Gobierno argentino catalogó oficialmente a cinco grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, las FARC–EP y el ELN, de organizaciones terroristas... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T13:58+0000
2026-10-22T13:58+0000
américa latina
🌎 américa
argentina
javier milei
seguridad
méxico
colombia
ejército de liberación nacional (eln) de colombia
gobierno de ecuador
delincuencia organizada
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170318144_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_88bf5090d658c47db0b0701c0dbd35d4.jpg
De esta manera, el presidente argentino, Javier Milei, reafirma su "compromiso indeclinable" con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, así como con el objetivo de identificar y combatir a las organizaciones que "emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal".Se detalla que esta decisión fue adoptada de acuerdo con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
https://noticiaslatam.lat/20261020/la-dea-los-perseguira-eeuu-advierte-que-seguira-combatiendo-al-narco-en-paises-de-america-latina-1175514497.html
🌎 américa
argentina
méxico
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170318144_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_96d37f8e67f6450c0461343c6b3f585f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🌎 américa, argentina, javier milei, seguridad, méxico, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, gobierno de ecuador, delincuencia organizada
🌎 américa, argentina, javier milei, seguridad, méxico, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, gobierno de ecuador, delincuencia organizada

Argentina declara como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y las FARC-EP

13:58 GMT 22.10.2026
© AP Photo / Jorge SaenzEl presidente argentino, Javier Milei
El presidente argentino, Javier Milei - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
Síguenos en
El Gobierno argentino catalogó oficialmente a cinco grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, las FARC–EP y el ELN, de organizaciones terroristas, se desprende del documento firmado por el presidente del país.

"El Gobierno Nacional ha declarado a las organizaciones criminales mexicanas conocidas como 'Cártel de Sinaloa' y 'La Nueva Familia Michoacana'; a las organizaciones guerrilleras colombianas denominadas 'Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas - Ejército del Pueblo (FARC–EP)' y 'Ejército de Liberación Nacional (ELN)'; y a la organización criminal ecuatoriana 'Los Tiguerones', como organizaciones terroristas", indica el comunicado oficial.

De esta manera, el presidente argentino, Javier Milei, reafirma su "compromiso indeclinable" con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, así como con el objetivo de identificar y combatir a las organizaciones que "emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal".
Se detalla que esta decisión fue adoptada de acuerdo con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Terrance Cole. - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
América Latina
"La DEA los perseguirá": EEUU advierte que seguirá combatiendo al narco en países de América Latina
20 de octubre, 03:00 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала