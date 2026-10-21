Según Súslov, la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard por parte de Moscú constituyó un gesto de buena voluntad significativo hacia Trump, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato en el país norteamericano, previstas para el 3 de noviembre.Súslov señaló que el resultado más concreto es la disposición de Rusia a reanudar las conversaciones trilaterales con EEUU y Ucrania tras los comicios intermedios. El analista argumentó que, al programarlas para ese momento, las negociaciones se mantienen al margen de la campaña electoral, lo que demuestra la voluntad de Rusia de colaborar con la Casa Blanca, a pesar de los desacuerdos aún no resueltos sobre una posible solución al conflicto.
El principal logro del diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado estadounidense, Steve Witkoff, fue el fortalecimiento de la confianza mutua entre Putin y Donald Trump, así como el avance en la cooperación entre sus naciones más allá del conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik el analista político Dmitri Súslov.
Según Súslov, la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard por parte de Moscú constituyó un gesto de buena voluntad significativo hacia Trump, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato en el país norteamericano, previstas para el 3 de noviembre.
"Tampoco es casualidad que, durante la reunión de hoy, se prestara una atención considerable a la implementación del acuerdo sobre combustible diésel y a la exploración de otros posibles proyectos de cooperación económica entre Rusia y EEUU", afirmó.
El analista argumentó que, al programarlas para ese momento, las negociaciones se mantienen al margen de la campaña electoral, lo que demuestra la voluntad de Rusia de colaborar con la Casa Blanca, a pesar de los desacuerdos aún no resueltos sobre una posible solución al conflicto.
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