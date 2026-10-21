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Las relaciones entre Rusia y EEUU cobran impulso tras las conversaciones entre Putin y Witkoff, señala analista

Las relaciones entre Rusia y EEUU cobran impulso tras las conversaciones entre Putin y Witkoff, señala analista

Sputnik Mundo

El principal logro del diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado estadounidense, Steve Witkoff, fue el fortalecimiento de la confianza... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T22:15+0000

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Según Súslov, la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard por parte de Moscú constituyó un gesto de buena voluntad significativo hacia Trump, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato en el país norteamericano, previstas para el 3 de noviembre.Súslov señaló que el resultado más concreto es la disposición de Rusia a reanudar las conversaciones trilaterales con EEUU y Ucrania tras los comicios intermedios. El analista argumentó que, al programarlas para ese momento, las negociaciones se mantienen al margen de la campaña electoral, lo que demuestra la voluntad de Rusia de colaborar con la Casa Blanca, a pesar de los desacuerdos aún no resueltos sobre una posible solución al conflicto.

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