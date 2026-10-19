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"Fortuna descomunal": Zelenski habría superado en riqueza a los oligarcas ucranianos, afirma el jefe del Parlamento de Crimea

"Fortuna descomunal": Zelenski habría superado en riqueza a los oligarcas ucranianos, afirma el jefe del Parlamento de Crimea

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski amasó una fortuna descomunal a costa del conflicto en Ucrania y de la muerte de ucranianos, declaró a Sputnik el presidente del Parlamento... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T15:36+0000

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Según sus palabras, Zelenski sigue incrementando sus activos a costa de los intentos de convertir a Ucrania en una "anti-Rusia" y de consolidar en el poder a un régimen nazi.Anteriormente, el diputado opinó que Zelenski teme la celebración de elecciones en el país.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

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