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Seúl reduce la presencia de su Embajada en Kiev tras la polémica por la entrega de dos prisioneros norcoreanos
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Las autoridades de Corea del Sur decidieron retirar a parte del personal de su Embajada en Ucrania en medio de una disputa diplomática con Kiev por la... 20.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-20T19:46+0000
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El portavoz de la Cancillería surcoreana, Park Doo-soon, declaró que la decisión se debe a "la falta de pasos positivos" por parte de Ucrania para resolver la controversia relacionada con la divulgación pública de información sobre la entrega de los prisioneros. Añadió que la situación actual en Ucrania también dificulta garantizar la seguridad del personal diplomático destinado en el país.No obstante, todo el personal consular permanecerá en Ucrania para seguir trabajando en la protección de los intereses y la seguridad de los ciudadanos surcoreanos. Por tanto, la medida supone una reducción parcial de la presencia diplomática, pero no la suspensión de las actividades consulares.A principios de octubre, las autoridades surcoreanas ya habían llamado a consultas a su embajador en Ucrania, Park Ki-chan. La decisión se produjo después de que Volodímir Zelenski anunciara públicamente la entrega a Seúl de dos militares norcoreanos capturados.Corea del Sur expresó su pesar por la divulgación de esta información y exigió a Ucrania explicaciones oficiales y disculpas. Según la versión surcoreana, ambas partes habían acordado inicialmente no comentar públicamente el asunto.
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Seúl reduce la presencia de su Embajada en Kiev tras la polémica por la entrega de dos prisioneros norcoreanos
Las autoridades de Corea del Sur decidieron retirar a parte del personal de su Embajada en Ucrania en medio de una disputa diplomática con Kiev por la revelación de la entrega a Seúl de dos prisioneros de guerra norcoreanos, informa la agencia 'Yonhap', citando al Ministerio de Exteriores surcoreano.
El portavoz de la Cancillería surcoreana, Park Doo-soon, declaró que la decisión se debe a "la falta de pasos positivos" por parte de Ucrania para resolver la controversia relacionada con la divulgación pública de información sobre la entrega de los prisioneros. Añadió que la situación actual en Ucrania también dificulta garantizar la seguridad del personal diplomático destinado en el país.
No obstante, todo el personal consular permanecerá en Ucrania para seguir trabajando en la protección de los intereses y la seguridad de los ciudadanos surcoreanos. Por tanto, la medida supone una reducción parcial de la presencia diplomática, pero no la suspensión de las actividades consulares.
A principios de octubre, las autoridades surcoreanas ya habían llamado a consultas a su embajador en Ucrania, Park Ki-chan. La decisión se produjo después de que Volodímir Zelenski anunciara públicamente la entrega a Seúl de dos militares norcoreanos capturados.
Corea del Sur expresó su pesar por la divulgación de esta información
y exigió a Ucrania explicaciones oficiales y disculpa
s. Según la versión surcoreana, ambas partes habían acordado inicialmente no comentar públicamente el asunto.