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"Motivo de profundo pesar": Seúl critica a Zelenski por revelar públicamente la entrega de prisioneros norcoreanos

"Motivo de profundo pesar": Seúl critica a Zelenski por revelar públicamente la entrega de prisioneros norcoreanos

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, criticó a Kiev por revelar públicamente información sobre la entrega a Seúl de dos prisioneros de guerra... 25.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-25T17:51+0000

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Según el mandatario surcoreano, "la cuestión del retorno de los prisioneros de guerra norcoreanos a su patria es un asunto extremadamente sensible" que "tiene un enorme impacto en la diplomacia, la seguridad y la situación en la península de Corea".Lee Jae-myung también señaló que la decisión de mantener la información en secreto no se tomó por casualidad.En sus palabras, las decisiones de Estado deben tomarse "por el país y el pueblo, y no por el beneficio o la popularidad del régimen y de quienes están en el poder".También planteó la cuestión de si dentro del Gobierno hubo propuestas para informar públicamente sobre la entrega de los prisioneros con el fin de mejorar los índices de aprobación de las autoridades. Lee señaló, sin embargo, que las posibles consecuencias de hacer pública la información pesaban más que esas consideraciones.Añadió que quienes "por su propio beneficio mezquino" perjudican la vida de las personas, los intereses nacionales y la seguridad "son llamados asesinos y traidores". Al concluir, el mandatario surcoreano expresó su esperanza de que las guerras terminen lo antes posible.Zelenski informó sobre la entrega de los prisioneros el 23 de septiembre durante su intervención en Nueva York. Según sus palabras, uno de los dos militares intentó suicidarse cuando estaba a punto de ser capturado. Posteriormente, la parte ucraniana declaró que la entrega se llevó a cabo mediante un diálogo directo con Seúl. El Gobierno surcoreano confirmó que había mantenido consultas con Kiev, pero se negó a revelar detalles concretos, alegando razones de seguridad para los prisioneros y sus familias.Mientras tanto, el Kremlin declaró que no dispone de información sobre la entrega de los militares norcoreanos a Corea del Sur."No dispongo de ninguna información al respecto. Los asuntos relacionados con los prisioneros están bajo la competencia de nuestro Ministerio de Defensa y también de los servicios especiales. Los contactos a través de los servicios especiales continúan", declaró el 24 de septiembre el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

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