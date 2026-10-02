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"Сuestión de honor": Seúl amenaza con medidas contra Kiev por el caso de prisioneros norcoreanos

"Сuestión de honor": Seúl amenaza con medidas contra Kiev por el caso de prisioneros norcoreanos

Sputnik Mundo

Corea del Sur tomará medidas si Ucrania no ofrece una disculpa pública por haber revelado información sobre la transferencia a Seúl de dos militares... 02.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-02T17:41+0000

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Lee Jae-myung sostiene que fue Kiev quien pidió mantener en secreto la transferencia de los prisioneros y que posteriormente ambas partes acordaron mantener la confidencialidad.El presidente surcoreano afirmó que, después de que Seúl expresara su pesar por la divulgación, Ucrania negó que existiera un acuerdo, lo que, según el mandatario, lo presentó como un "mentiroso". Añadió que, cuando Seúl exigió reconocer el acuerdo y disculparse, Kiev comenzó a hablar de un posible enfrentamiento entre las dos Coreas, "intentando provocar una guerra en la península de Corea".El origen de la disputa fue una declaración de Volodímir Zelenski ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre. Informó de que Kiev había transferido a Corea del Sur a dos militares norcoreanos capturados por las FFAA ucranianas en enero de 2025 en la región rusa de Kursk. Seúl afirmó que anteriormente había evitado confirmar su llegada por razones de seguridad de los propios prisioneros y de sus familiares.Las partes mantienen posiciones diferentes sobre la existencia del acuerdo de confidencialidad. Funcionarios ucranianos han negado que Kiev y Seúl hubieran alcanzado un acuerdo de no divulgación. Sin embargo, el 30 de septiembre, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó a diputados de la comisión parlamentaria de inteligencia de que fue Ucrania la que pidió inicialmente mantener en secreto la transferencia. Según el organismo, ambas partes tenían desde el comienzo un entendimiento común sobre la necesidad de mantener la confidencialidad.El 28 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano convocó al encargado de negocios de Ucrania, Andréi Vieshkin, y presentó una protesta por la divulgación de la información sobre la transferencia. Kiev, por su parte, calificó la situación de malentendido diplomático.

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