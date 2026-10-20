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"Queremos explorar más vías de intercambio": Uruguay aboga por seguir consolidando la cooperación con Rusia

"Queremos explorar más vías de intercambio": Uruguay aboga por seguir consolidando la cooperación con Rusia

Sputnik Mundo

Las actividades para conmemorar los 170 años de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay tendrán un fuerte componente cultural, adelantó a Sputnik el... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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"Vamos a reunirnos con las máximas entidades culturales rusas para comenzar a planificar actividades tanto en el Uruguay, a lo largo y ancho del país, como aquí en Rusia para el año siguiente, dado que vamos a cumplir 170 años de relaciones diplomáticas y nos parece que la cultura es el mejor vehículo para que esta amistad, que ya es muy longeva, pueda seguir manteniéndose en el mejor de los momentos", manifestó.Entrevistado en la inauguración en Moscú de la exposición fotográfica Los gauchos y el Uruguay natural, instalada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Lugris señaló que las imágenes fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Carnes en una muestra del interés de la República Oriental por seguir avanzando en el mercado alimentario del país euroasiático.Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay se establecieron en 1857 por iniciativa de la parte uruguaya, mediante el intercambio de cartas entre el emperador Alejandro II y el presidente Gabriel Pereira (1856-1860).

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