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"Queremos explorar más vías de intercambio": Uruguay aboga por seguir consolidando la cooperación con Rusia
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Las actividades para conmemorar los 170 años de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay tendrán un fuerte componente cultural, adelantó a Sputnik el... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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"Vamos a reunirnos con las máximas entidades culturales rusas para comenzar a planificar actividades tanto en el Uruguay, a lo largo y ancho del país, como aquí en Rusia para el año siguiente, dado que vamos a cumplir 170 años de relaciones diplomáticas y nos parece que la cultura es el mejor vehículo para que esta amistad, que ya es muy longeva, pueda seguir manteniéndose en el mejor de los momentos", manifestó.Entrevistado en la inauguración en Moscú de la exposición fotográfica Los gauchos y el Uruguay natural, instalada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Lugris señaló que las imágenes fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Carnes en una muestra del interés de la República Oriental por seguir avanzando en el mercado alimentario del país euroasiático.Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay se establecieron en 1857 por iniciativa de la parte uruguaya, mediante el intercambio de cartas entre el emperador Alejandro II y el presidente Gabriel Pereira (1856-1860).
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"Queremos explorar más vías de intercambio": Uruguay aboga por seguir consolidando la cooperación con Rusia
Las actividades para conmemorar los 170 años de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay tendrán un fuerte componente cultural, adelantó a Sputnik el director general para Asuntos Culturales de la Cancillería de Uruguay, Fernando Lugris.
"Vamos a reunirnos con las máximas entidades culturales rusas para comenzar a planificar actividades tanto en el Uruguay, a lo largo y ancho del país, como aquí en Rusia para el año siguiente, dado que vamos a cumplir 170 años de relaciones diplomáticas y nos parece que la cultura es el mejor vehículo para que esta amistad, que ya es muy longeva, pueda seguir manteniéndose en el mejor de los momentos", manifestó.
Entrevistado en la inauguración en Moscú de la exposición fotográfica Los gauchos y el Uruguay natural, instalada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Lugris señaló que las imágenes fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Carnes en una muestra del interés de la República Oriental por seguir avanzando en el mercado alimentario del país euroasiático.
"Junto a Mongolia, somos dos países con un enorme ecosistema de pastizal que es un ecosistema muy puro, muy natural y que es el que permite la producción de la mejor carne del mundo, de la carne que el Uruguay exporta en una enorme mayoría y donde el mercado ruso la ha sabido consumir, al igual que nuestros lácteos, durante muchísimos años", señaló.
Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay se establecieron en 1857 por iniciativa de la parte uruguaya, mediante el intercambio de cartas entre el emperador Alejandro II y el presidente Gabriel Pereira (1856-1860).
24 de septiembre, 14:20 GMT