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"La DEA los perseguirá": EEUU advierte que seguirá combatiendo al narco en países de América Latina

"La DEA los perseguirá": EEUU advierte que seguirá combatiendo al narco en países de América Latina

Sputnik Mundo

El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Terrance Cole, habló sobre las medidas de combate al... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Desde Pensilvania (noroeste), el funcionario recordó que la estrategia estadounidense se basa en un enfoque de arriba hacia abajo, que pone a Washington y a sus ciudadanos primero. En ese sentido, lanzó una advertencia.Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por la mandataria local, Claudia Sheinbaum.

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