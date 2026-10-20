"La DEA los perseguirá": EEUU advierte que seguirá combatiendo al narco en países de América Latina

Desde Pensilvania (noroeste), el funcionario recordó que la estrategia estadounidense se basa en un enfoque de arriba hacia abajo, que pone a Washington y a sus ciudadanos primero. En ese sentido, lanzó una advertencia.Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por la mandataria local, Claudia Sheinbaum.
El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Terrance Cole, habló sobre las medidas de combate al crimen organizado que impulsa la Casa Blanca en nombre de la seguridad nacional.
Desde Pensilvania (noroeste), el funcionario recordó que la estrategia estadounidense se basa en un enfoque de arriba hacia abajo, que pone a Washington y a sus ciudadanos primero. En ese sentido, lanzó una advertencia.
"Ya sea que estén en Colombia, México o Centroamérica, las DEA los perseguirá. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho que establece nuestra Constitución y lo decimos sin rodeos", aseveró.