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"Aquí no se protege a nadie", dice gobernadora de Chihuahua tras arresto de exfiscal local por caso CIA en México
"Aquí no se protege a nadie", dice gobernadora de Chihuahua tras arresto de exfiscal local por caso CIA en México
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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (norte), aseguró que su Administración "atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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"Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie", añadió Campos, esto en relación al arresto del exfiscal del estado, César Jáuregui, por presunta traición a la patria. La detención del exfuncionario se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron los integrantes de la CIA en el país latinoamericano.
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"Aquí no se protege a nadie", dice gobernadora de Chihuahua tras arresto de exfiscal local por caso CIA en México

03:30 GMT 20.10.2026
© Foto : Maru Campos Galván (redes sociales oficiales)Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (norte de México).
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (norte de México). - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
© Foto : Maru Campos Galván (redes sociales oficiales)
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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (norte), aseguró que su Administración "atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera", en relación con la participación de dos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la localidad de El Pinal.
"La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de los conductos institucionales", destacó en un video divulgado en sus redes sociales.
"Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie", añadió Campos, esto en relación al arresto del exfiscal del estado, César Jáuregui, por presunta traición a la patria.
La detención del exfuncionario se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron los integrantes de la CIA en el país latinoamericano.
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