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"Aquí no se protege a nadie", dice gobernadora de Chihuahua tras arresto de exfiscal local por caso CIA en México

"Aquí no se protege a nadie", dice gobernadora de Chihuahua tras arresto de exfiscal local por caso CIA en México

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (norte), aseguró que su Administración "atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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"Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie", añadió Campos, esto en relación al arresto del exfiscal del estado, César Jáuregui, por presunta traición a la patria. La detención del exfuncionario se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron los integrantes de la CIA en el país latinoamericano.

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