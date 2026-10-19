Exfiscal de Chihuahua ligado a caso CIA en México es investigado por traición a la patria: autoridades

De acuerdo con la fiscal mexicana, Jáuregui habría autorizado la entrada de agentes estadounidenses en suelo nacional para tareas que solo le competen a las fuerzas del orden locales, ello sin autorización del Gobierno federal. La detención del exfiscal de Chihuahua se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos integrantes de la CIA en el país latinoamericano, así como de la renuncia del ahora imputado.
La Fiscalía General de la República (FGR) de la nación latinoamericana dio a conocer más detalles sobre las pesquisas contra el exfuncionario César Jáuregui, quien fue arrestado en Chihuahua (norte) el 17 de octubre.
"La investigación determinó que César 'N' habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional", comentó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, en redes sociales.
La detención del exfiscal de Chihuahua se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos integrantes de la CIA en el país latinoamericano, así como de la renuncia del ahora imputado.
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