Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261019/exfiscal-de-chihuahua-ligado-a-caso-cia-en-mexico-es-investigado-por-traicion-a-la-patria-1175493246.html
Exfiscal de Chihuahua ligado a caso CIA en México es investigado por traición a la patria: autoridades
Exfiscal de Chihuahua ligado a caso CIA en México es investigado por traición a la patria: autoridades
Sputnik Mundo
La Fiscalía General de la República (FGR) de la nación latinoamericana dio a conocer más detalles sobre las pesquisas contra el exfuncionario César Jáuregui... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T01:35+0000
2026-10-19T01:35+0000
américa latina
seguridad
ernestina godoy
chihuahua
cia
méxico
fiscalía general de la república (fgr) de méxico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1c/1168917793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25094dd4dd78574caddb1e6143d58db5.jpg
De acuerdo con la fiscal mexicana, Jáuregui habría autorizado la entrada de agentes estadounidenses en suelo nacional para tareas que solo le competen a las fuerzas del orden locales, ello sin autorización del Gobierno federal. La detención del exfiscal de Chihuahua se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos integrantes de la CIA en el país latinoamericano, así como de la renuncia del ahora imputado.
chihuahua
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1c/1168917793_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_262bbc75d08e8e5ee21e50b9423caf88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, ernestina godoy, chihuahua, cia, méxico, fiscalía general de la república (fgr) de méxico
seguridad, ernestina godoy, chihuahua, cia, méxico, fiscalía general de la república (fgr) de méxico

Exfiscal de Chihuahua ligado a caso CIA en México es investigado por traición a la patria: autoridades

01:35 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Marco UgarteErnestina Godoy
Ernestina Godoy - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
La Fiscalía General de la República (FGR) de la nación latinoamericana dio a conocer más detalles sobre las pesquisas contra el exfuncionario César Jáuregui, quien fue arrestado en Chihuahua (norte) el 17 de octubre.

"La investigación determinó que César 'N' habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional", comentó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, en redes sociales.

De acuerdo con la fiscal mexicana, Jáuregui habría autorizado la entrada de agentes estadounidenses en suelo nacional para tareas que solo le competen a las fuerzas del orden locales, ello sin autorización del Gobierno federal.
La detención del exfiscal de Chihuahua se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos integrantes de la CIA en el país latinoamericano, así como de la renuncia del ahora imputado.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала