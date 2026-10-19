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Exfiscal de Chihuahua ligado a caso CIA en México es investigado por traición a la patria: autoridades

Exfiscal de Chihuahua ligado a caso CIA en México es investigado por traición a la patria: autoridades

Sputnik Mundo

La Fiscalía General de la República (FGR) de la nación latinoamericana dio a conocer más detalles sobre las pesquisas contra el exfuncionario César Jáuregui... 19.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la fiscal mexicana, Jáuregui habría autorizado la entrada de agentes estadounidenses en suelo nacional para tareas que solo le competen a las fuerzas del orden locales, ello sin autorización del Gobierno federal. La detención del exfiscal de Chihuahua se da meses después de que el caso saliera a la luz pública, a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos integrantes de la CIA en el país latinoamericano, así como de la renuncia del ahora imputado.

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