Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261019/teheran-jamas-se-doblegara-ante-los-agresores-asegura-el-presidente-irani-1175495558.html
Teherán jamás se doblegará ante los agresores, asegura el presidente iraní
Teherán jamás se doblegará ante los agresores, asegura el presidente iraní
Sputnik Mundo
El mandatario del país persa, Masud Pezeshkián, declaró que el pueblo defenderá firmemente su territorio frente a cualquier agresión extranjera, al tiempo que... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T04:15+0000
2026-10-19T04:15+0000
internacional
seguridad
masud pezeshkián
teherán
cgri
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/0d/1156110819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66b182d205427f28b9c806d682f0ed1b.jpg
"No cederemos, bajo ninguna circunstancia, ante las exigencias excesivas y la intimidación por parte de países agresores", añadió, subrayando la unidad nacional y la resistencia.Pezeshkián hizo estas declaraciones al defender el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa de Irán, destacando su amplia experiencia en la industria de defensa y su labor en cooperación con altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
teherán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/0d/1156110819_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_fe9e9294354568bebf5e60da13d891a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, masud pezeshkián, teherán, cgri, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
seguridad, masud pezeshkián, teherán, cgri, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

Teherán jamás se doblegará ante los agresores, asegura el presidente iraní

04:15 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMasud Pezeshkian, presidente electo de Irán
Masud Pezeshkian, presidente electo de Irán - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Síguenos en
El mandatario del país persa, Masud Pezeshkián, declaró que el pueblo defenderá firmemente su territorio frente a cualquier agresión extranjera, al tiempo que rechaza las exigencias de naciones que amenazan su soberanía.
"No atacamos a ningún país, ni pretendemos invadir territorio alguno. Sin embargo, ante cualquier agresión, nos mantendremos firmes, con fuerza y ​​valentía, incluso si ello nos cuesta la vida", expresó ante el Parlamento.
"No cederemos, bajo ninguna circunstancia, ante las exigencias excesivas y la intimidación por parte de países agresores", añadió, subrayando la unidad nacional y la resistencia.
Pezeshkián hizo estas declaraciones al defender el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa de Irán, destacando su amplia experiencia en la industria de defensa y su labor en cooperación con altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала