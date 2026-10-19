Teherán jamás se doblegará ante los agresores, asegura el presidente iraní

"No cederemos, bajo ninguna circunstancia, ante las exigencias excesivas y la intimidación por parte de países agresores", añadió, subrayando la unidad nacional y la resistencia.Pezeshkián hizo estas declaraciones al defender el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa de Irán, destacando su amplia experiencia en la industria de defensa y su labor en cooperación con altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
El mandatario del país persa, Masud Pezeshkián, declaró que el pueblo defenderá firmemente su territorio frente a cualquier agresión extranjera, al tiempo que rechaza las exigencias de naciones que amenazan su soberanía.
"No atacamos a ningún país, ni pretendemos invadir territorio alguno. Sin embargo, ante cualquier agresión, nos mantendremos firmes, con fuerza y valentía, incluso si ello nos cuesta la vida", expresó ante el Parlamento.
"No cederemos, bajo ninguna circunstancia, ante las exigencias excesivas y la intimidación por parte de países agresores", añadió, subrayando la unidad nacional y la resistencia.