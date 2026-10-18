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Parlamento iraní nombra a un nuevo ministro de Defensa
Parlamento iraní nombra a un nuevo ministro de Defensa
Sputnik Mundo
El Parlamento iraní aprobó la candidatura de Mehrdad Ajlaqi para el cargo de ministro de Defensa, informan medios locales. Se indica que 237 diputados votaron... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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Desde el pasado 2 de marzo, en el país ejerció como ministro de Defensa interino Majid Ebn Reza. El presidente iraní, Masud Pezeshkián, lo designó de forma provisional para sustituir a Aziz Nasirzadeh, fallecido a causa de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.
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irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ fuerzas armadas
irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ fuerzas armadas

Parlamento iraní nombra a un nuevo ministro de Defensa

13:28 GMT 18.10.2026
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Acceder al contenido multimediaEl Parlamento de Irán (archivo)
El Parlamento de Irán (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
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El Parlamento iraní aprobó la candidatura de Mehrdad Ajlaqi para el cargo de ministro de Defensa, informan medios locales. Se indica que 237 diputados votaron a favor de su nombramiento, 15 en contra y no hubo abstenciones.

"Hoy [18 de octubre], en sesión abierta, los parlamentarios aprobaron la idoneidad del candidato a ministro de Defensa [Mehrdad] Ajlaqi, así como su programa", indica un comunicado de la agencia de noticias parlamentaria iraní, ICANA.

Desde el pasado 2 de marzo, en el país ejerció como ministro de Defensa interino Majid Ebn Reza. El presidente iraní, Masud Pezeshkián, lo designó de forma provisional para sustituir a Aziz Nasirzadeh, fallecido a causa de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.
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